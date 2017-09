Tigres deberá reivindicarse en el Apertura 2017

Monterrey, 20 Sep (Notimex).- El mediocampista Damián Álvarez aseguró que Tigres de la UANL tendrá que reivindicarse en el Torneo Apertura 2017, tras haber sido eliminado de la Copa MX la semana pasada, pero con buen juego en la cancha, porque el valor económico de la plantilla no cuenta en los partidos.

“Es una responsabilidad aún mayor, teníamos eso en mente, no se dio por lo que ya sabemos; fue una Copa que no dimos una buena imagen, no queda más que reivindicarnos como grupo, tener las chances para quedar entre los cuatro primeros”, dijo.

“No me interesa lo que vale el equipo, sino lo que se hace en la cancha, los dólares no entran en la cancha”, declaró el jugador al término de la práctica que tuvo el equipo en sus instalaciones de La Cueva de Zuazua.

Álvarez admitió que en ocasiones al equipo le ha faltado compromiso dentro del terreno de juego y ello les ha impedido conseguir un buen funcionamiento en los encuentros.

“Se ha dejado de comprometer tanto ofensiva como defensivamente a todos los elementos, los rivales también juegan y se preparan, la idea es que no tengan tantas situaciones de gol”, declaró.

Resaltó que los “felinos” deben consolidarse en el sector defensivo, luego que en el presente certamen atraviesan un momento complicado en ese sentido, ya que en ocho cotejos que han disputado, porque tienen pendiente el juego contra Atlas, han recibido 11 goles.

Al finalizar la práctica de Tigres, el club informó que el francés Timothée Kolodziejczak está en duda para el partido de este fin de semana contra Veracruz, debido a una lesión.