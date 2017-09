Toluca aprovechará localía ante un bipolar Querétaro

Toluca, 16 Sep (Notimex).- El equipo de Toluca regresa a casa con la consigna de reencontrarse con la victoria cuando reciba a un irregular Querétaro, en partido de la fecha nueve del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

Pese a que es cierto que los mexiquenses han corregido el tema de jugar en casa y conseguir buenos resultados, la realidad es que siguen sin alcanzar esa solidez futbolística que otros presumen.

Esta situación no es nueva bajo el mando del argentino Hernán Cristante, quien no ha encontrado la forma para darle esa fortaleza que lo convierta en un verdadero aspirante al título y no ser solo un animador más.

Los “Diablos Rojos”, que suman 13 unidades, presentan siete triunfos en los 10 más recientes partidos en casa ante su rival en turno, por solo dos derrotas y un empate.

Los Gallos Blancos es quizá el equipo más irregular de todo el torneo, ya que así como pueden vencer de visitante al América y sacar el empate con Tigres de la UANL, son goleados como local por Lobos BUAP y superados de manera clara por León.

Además, parece que el tema de la unión de grupo no es el mejor, lo cual quedó claro al final del duelo ante los “Panzas Verdes”, en el que el paraguayo Edgar Benítez tuvo una pelea con su compañero Erbin Trejo.

Los pupilos de Jaime Lozano, que han rescatado nueve puntos, tienen solo dos victorias en los últimos 10 partidos en cualquier campo ante su rival en turno, por cinco “descalabros” y tres igualadas.

La cancha del estadio “Nemesio Diez” será el escenario donde estos equipos se verán las caras en punto de las 12:00horas con Erick Yair Miranda como el encargado de aplicar el reglamento.c