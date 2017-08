Miguel Herrera lamenta falta de planeación de la Copa MX

México, 29 Ago (Notimex).- Miguel Herrera, técnico del América, se quejó de la programación de la Copa MX, al recordar que debido a llamados de selección nacional tendrá nueve bajas para enfrentar este miércoles al Atlas que tendrá equipo completo.

El cuadro capitalino no podrá contar para este duelo con Oribe Peralta, el paraguayo Pablo Aguilar, el colombiano Mateus Uribe, Renato Ibarra, ellos por lesión, mientras que los también paraguayos Miguel Samudio, Bruno Valdez y Cecilio Domínguez, así como Edson Álvarez con el “Tri” mayor y Ricardo Marín con la sub 21.

“¿Por qué no mejor dicen que organicen mejor este torneo? La verdad que tiene todo el tiempo para hacerlo porque que en fecha FIFA este equipo aporta muchos seleccionados mexicanos y extranjeros, entonces das muchas ventajas, pero a final de cuentas ya está mal hecho y ahora hay que tratar de componerlo”, dijo.

En conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, el “Piojo” explicó que pese a que han expuesto sus inquietudes por este aspecto no los toman en cuenta.

“No nos pelan, no nos hacen caso, la Copa MX sirve es un torneo importante, nos sirve, pero me parece que lo que no está bien es la organización es el calendario, el torneo sirve, pero el calendario podría tener mayor proyecto”, indicó.

Comentó que “este partido (de la fecha cinco) lo podrían haber jugado Atlas-Potros UAEM, ellos no tienen seleccionados, el chiste es tratar de evitar estos momentos que un equipo con tanto seleccionado puedas no jugar este partido porque al final se juega lo mismo, la calificación, son aspectos que se pudieron haber evitado”.

“Atlas puede poner a su equipo titular, yo voy a recibir hasta el otro miércoles a los seleccionados para el siguiente juego, son aspectos que se puede mejorar, el calendario, que es solo echarle dos dedos de cráneo sentarte y decir ‘esto no cuadra’, decir este equipo tiene más seleccionados que otros”, estableció.

Indicó que su malestar pasa por esta situación de no tener con cuadro completo para jugarse el boleto a los octavos de final, ya que es una competencia que enfrenta con seriedad.

“La directiva toma cartas en el asunto porque en realidad no pasa como queja, dense cuenta, a veces ustedes magnifican muchas cosas, y esto no lo dicen, el torneo es bueno pero el calendario no se ajusta a un torneo que se le toma mucha seriedad, si me valiera mandaría a la sub 20, ahora te obligan a enviar de seis a ocho jugadores de tu primer equipo, el formato debe tener calidad en su formación”, sentenció.

El cuadro “azulcrema” cerró su preparación de cara al duelo de la fecha cinco de la Copa MX frente al Atlas, duelo que se llevará a cabo en el estadio Jalisco.