Delantero “Tito” Villa da consejos a canteranos de Gallos Blancos

Querétaro, 24 Ago (Notimex).- El atacante argentino Emanuel Villa tuvo una convivencia con jóvenes canteranos del equipo de Gallos Blancos de Querétaro, a los que les brindó algunos consejos con miras a cumplir su sueño de llegar a Primera División.

“Es tan lindo y a la vez tan opuesto el camino del futbol que no te da la posibilidad de llevar vidas paralelas, es una cosa o es la otra. Ustedes son la envidia de miles, miles, miles y miles de niños”, apuntó “Tito”.

En la reunión con los futuros jugadores profesionales, el atacante sudamericano, que es uno de los máximos goleadores históricos de Gallos, explicó el esfuerzo y sacrificio que se requiere para cumplir el anhelo de estar en un primer equipo, algo que después tendrá su compensación.

“Hoy puedo decir que todo eso valió la pena, cada segundo que yo sufrí, cada segundo que yo sudé la gota gorda y cada segundo que yo me perdí de estar en la fiesta, de viajes, de adolescencia, de mi novia, que hoy es mi esposa, valió mucho la pena. Les puedo asegurar que el futbol les va a recompensar todo eso”, resaltó.

Exhortó a las promesas del cuadro queretano a tener buenos hábitos que puedan servir más allá del futbol, sin olvidar la importancia de los estudios para tener alguna preparación extra, sobre todo, porque no todos los jóvenes llegan a estar en Primera División.

“Hay que darlo todo en cada entrenamiento, hacer buenos hábitos, ser excelente en el colegio, son hábitos que uno tiene que tener porque lamentablemente, ojalá todos puedan llegar a Primera División y por eso están aquí porque son sueños que todos tienen, pero hay una dosis de fortuna que algunos la tendrán y otros no por eso hay que estar preparados para todo en esta vida”.

Aconsejó siempre arroparse de la gente exitosa: “A mí siempre me gustó aprender de la gente exitosa, yo siempre me juntaba con los buenos a mí no me gustaba juntarme con los malos, siempre me gustaba estar atento. El éxito va de la mano de los buenos hábitos que uno va haciendo en la vida”.