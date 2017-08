Portero de Toluca acepta que el ser titular le genera una gran responsabilidad

Toluca, Méx., 14 Ago (Notimex).- El suplir a Alfredo Talavera en la portería del Toluca le ha traído una responsabilidad nunca antes experimentada a Luis García, quien señaló que es algo que enfrenta con seguridad en su primera experiencia como titular con un equipo.

“Siento una responsabilidad que nunca había sentido, es la primera vez que me toca ser titular en un equipo, es un gran compromiso para cada fin de semana hacerlo de la mejor manera y sacar un buen resultado”, dijo.

En conferencia de prensa, el guardameta señaló que con el transcurso de las semanas ha adquirido una mayor fortaleza, en espera de seguir por ese camino para ayudar a su escuadra.

“En mi caso me he sentido con más confianza, la verdad que cada vez he mejorado, me siento contento y siento que lo hago de buena manera”, apuntó.

Respecto del hecho de haber mantenido en cero su marco el pasado sábado frente a Cruz Azul, explicó que es algo que lo motiva a trabajar en todos los aspectos.

“Me siento con más compromiso porque dejar en cero el arco requiere mucho sacrificio, esfuerzo y debo mantenerme en la línea del trabajo para seguir por ese camino”, estableció.

Asimismo, sobre el invicto que mantienen los “Diablos Rojos” luego de cuatro fechas del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, consideró que se ha trabajado para pelear por los primeros sitios

“Siempre buscamos ganar, siempre habrá una derrota, pero hay que trabajar más para dar lo mejor y el equipo viene muy bien. Los resultados se nos han presentado, pero debemos trabajar para seguir por ese buen camino”, sentenció.

El cuadro que dirige el argentino Hernán Cristante visitará este miércoles al equipo Dorados de Sinaloa dentro de la cuarta fecha de la Copa MX y el domingo recibirá a Necaxa, en juego de la quinta jornada del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.