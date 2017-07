Portero Fernando Muslera amplía contrato con Galatasaray

Galatasaray, 27 Jul (Notimex).- El equipo turco de futbol Galatasaray amplió por dos temporadas más el contrato del guardameta uruguayo Fernando Muslera, por lo que quedará ligado al club hasta el final de la campaña 2020-2021.

“Estoy muy feliz. En cada oportunidad me siento en casa aquí, por lo tanto, me gustaría agradecer a todos los que contribuyeron, al presidente que me dio mucho desde el primer día de la comunidad del Galatasaray”, expresó.