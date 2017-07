Pachuca ante un buen sinodal con Pumas en rama femenil de Liga MX

México, 27 Jul (Notimex).- Pachuca tendrá este viernes una prueba de fuego al recibir a Pumas de la UNAM en la primera fecha del torneo Apertura 2017 de la liga femenil del futbol, ya que a pesar de haber jugado el certamen pasado, ahora el cuadro universitario presenta más conjunción.

Así que Pachuca deberá descifrar el esquema que presentarán las Pumas, que buscarán sumar sus tres primeros puntos. Además este juego marcará la historia del primer juego de la liga femenil y así como tener a la primera anotadora.

El primer partido de la competencia será las 10:00 horas en la cancha de la Universidad del Futbol.

“Ileana Dávila buscará llevar a Pumas por el buen camino, ya que sus conocimientos de futbol la colocan como una de las estrategas con buen renombre para cumplir con las metas. Esfuerzo, sacrificio y entrega son la base que ella aplicará en sus pupilas”.

La mediocampista Nancy Zaragoza considera que Pumas tiene todo para ser protagonista y sólo es cuestión de arrancar el torneo para demostrar hasta donde son capaces de llegar.

“El estar aquí me llena de orgullo y, más que nada, representar estos colores no solamente en la cancha, eso como persona me hace valorar y respetar más esta Universidad”, dijo.