Atlas considera que es momento de soñar con algo importante

Guadalajara, 10 May (Notimex).- Con inteligencia y motivación afrontará Atlas los cuartos de final del Clausura 2017 ante Guadalajara, seguros de que es momento de hacer algo histórico y con ello sueñan, consideró Luis Enrique Robles.

En rueda de prensa este miércoles, el “Macue” Robles dejó en claro que están más que motivados para afrontar esta serie, ante un rival que no llega en el mejor momento, pero no por ello están confiados en el seno rojinegro.

“Pudimos pelearle al tú por tú a cualquier equipo, ahora estamos en otra circunstancia, es otro torneo, hay que seguir con esa mentalidad, pelear cada partido y por qué no, es momento de soñar, es momento de dar ese paso, ese golpe y sobre todo seguir con esa mentalidad”, dijo.

Pese a la racha de cinco partidos sin ganar de Chivas, incluido el choque pendiente de la fecha 10 que se jugó el 11 de abril, el “Macue” Robles no se confía del oponente, seguro de que en un clásico todo puede pasar.

“Como lo comenté, es un clásico y todo cambia, sé que no ha ganado varios partidos y eso no significa que no vayan a estar bien, son rachitas por las que pasan y debemos estar atentos con eso”, aseguró el jugador.