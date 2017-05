“Pantera” Rodríguez quiere ser referente mexicano en UFC

México, 10 May (Notimex).- El peleador mexicano Yair “Pantera” Rodríguez quiere ser un referente mexicano en UFC (Ultimate Fighting Championship) al ganar el campeonato de su división, y para dar ese siguiente paso rumbo a sus objetivos debe superar primero a Frankie Edgar en UFC 211.

Dallas, Texas, albergará este sábado el evento de artes marciales mixtas, donde el “Pantera” Rodríguez se medirá con el ex campeón mundial estadounidense, una dura prueba para Yair, quien solo piensa en la pelea titular después de este combate.

“Ganar esta, no hay de otra, no pienso tomar otra pelea que no sea por el título después de esta”, dijo Yair, quien milita en la división pluma y que poco a poco se consolida dentro de la empresa, pero eso no es suficiente y va por más.

“Quiero ser un referente mexicano en UFC y no importa lo que diga la gente, es la que brinda más apoyo o te lo quita, pero un comentario no me define, lo que me diga una persona o 100 no define lo que soy, quién soy o lo que hago”, dijo.

Y aunque se muestra agradecido con la afición que lo respalda y también con los que no, aseguró que “tengo más gente que me apoya que la que me tira mala vibra, siempre me agarro de las dos cosas para salir adelante”.

De apenas 24 años de edad y con récord de 6-0 en su paso por UFC, el peleador es consciente de que tiene más responsabilidades que otros jóvenes de su edad, pero dentro de su mundo se esfuerza cada día para lograrlo, seguro de que va por el camino correcto.

“Tengo una familia a la que puedo ayudar, proyectos, trabajo por hacer, viajes, muchas cosas por hacer y todavía la dieta, verme bien, es parte del trabajo. No veo la televisión, no me gusta ver otros deportes, no soy fan ni siquiera de UFC, no me sé los nombres, las caras, a veces me da pena, pues debería de saber”.

Y agregó: “vivo tan enfocado en mi mundo, tan cerrado, de ser el mejor día con día, mi mundo se rodea básicamente en mi persona, volteo a ver a los que están alrededor y ayudar, en cuanto está arreglado vuelvo a lo mío”.

Dejó en claro que tras ver videos de gente exitosa, analiza que tienen cosas en común, seguro de que va por el camino correcto rumbo a la conquista de un título.

“Veo videos de gente exitosa, como hablan, como piensan, no veo que mi pensamiento al de ellos sea diferente, voy en el camino correcto, para mí soy un campeón, en mi mente solo tengo que salir a demostrárselo a la gente que no me cree, que tiene duda quién soy, en mi mente ya está hecho”.