Con Marco Fabián sin puntería, Eintracht Frankfurt cae en casa 0-2

Frankfurt, Ale., 6 May (Notimex).- El equipo del Eintracht Frankfurt sufrió una dolorosa derrota en casa al caer 0-2 ante el Wolfsburgo, el mexicano Marco Fabián no pudo ayudar al conjunto ya que no estuvo certero durante el partido.

En cotejo disputado en el estadio Commerzbank-Arena, el cuadro local sufrió para poder superar una bien plantada defensiva visitante. Daniel Didavi abrió la cuenta al minuto 48 y luego Mario Gómez encontró el segundo tanto al 63.

Esa situación provocó que los locales no pudiera llegar con peligro al marco del belga Koen Casteels, Marco Fabián tuvo en los pies romper el cero pero su falta de puntería impidió concretar la opción.

Con este resultado favorable, el Wolfsburgo arribó a 36 unidades en la clasificación general y se aleja de zona de descenso, en tanto el Frankfurt se quedó en 41.