En Pumas hay futuro incierto con miras al torneo de Apertura 2017

México, 5 May (Notimex).- A un partido de que termine el periplo del Torneo Clausura 2017, en que el club quedó a deber, en el plantel de Pumas de la UNAM hay futuro incierto para algunos elementos con miras al siguiente certamen de Liga MX.

Sin “tirar la casa por la ventana”, pero se prevén ciertos cambios en el cuadro auriazul para afrontar de mejor manera el Apertura 2017, luego de no clasificar a la liguilla y el estilo futbolístico de Universidad Nacional dejó mucho que desear.

Habrá elementos que terminan contrato y otros que podrían cambiar de aires, como se ha rumorado, tanto del goleador chileno Nicolás Castillo, quien ya no estaría a gusto en Pumas, solo falta que se oficialice.

Por lo pronto, este viernes el defensa uruguayo Gerardo Alcoba dio la cara en conferencia de prensa en el estadio Olímpico Universitario, sabedor de que firmaron un certamen para el olvido, en el que las críticas no se hicieron esperar e incluso se llegó a pedir la salida del técnico Juan Francisco Palencia.

“No se logró el objetivo (clasificar a liguilla) y qué pasa cuando no se logran en un equipo como estos, se tienen consecuencias, la afición está enojada. Algunos compañeros se quedarán, otros se irán, contratos que se renuevan, otros no. No hay explicaciones ni excusas que nos puedan salvar, hay que ser autocrítico y reconocer que hemos hecho una temporada muy mala”, apuntó.