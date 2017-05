Diego Reyes enfocado en disfrutar cierre de temporada con Espanyol

Barcelona, 4 May (Notimex).- Con su futuro en el aire, situación que le desagrada, el defensa mexicano Diego Reyes se dijo dispuesto en disfrutar bastante este cierre de temporada con el Espanyol de Barcelona, club con el que ha jugado más minutos desde que llegó a Europa.

Reyes Rosales no ha ocultado su deseo de continuar con los “Periquitos” o irse a un conjunto en el que pueda tener continuidad, sin embargo el Porto desea recibir al menos siete millones de euros por el traspaso, cifra que será complicada de pagar para el equipo catalán.

“No sé (nada sobre mí futuro), si te soy sincero. Ojalá supiera. A mí tampoco me gusta estar así, no sé ni dónde voy a vivir. Sólo pienso en disfrutar de estos tres partidos, primero en el ‘Depor’”, declaró el zaguero tricolor en conferencia de prensa.

Al Espanyol le resta medirse al Deportivo La Coruña, Valencia y Granada, ya sin posibilidades de pelear por un lugar a los puestos de competiciones europeas, pero eso no quita nada para que los blanquiazules busquen cerrar de buena forma la campaña 2016-2017 de la Liga española.

“Eso no afectará al rendimiento del equipo. Cada vez vemos un equipo más alegre. Estamos contentos por lo que hemos logrado, pero queremos llegar más arriba. El objetivo es esa octava plaza”. Los catalanes se ubican con 50 unidades en el noveno peldaño.

Tras las pocas oportunidad en el Porto y luego que en Real Sociedad tampoco pudo mantenerse en la campaña anterior, Diego Reyes sabe que en su paso con el Espanyol bien pudo revalorizarse a la espera de que se soluciones su futuro lo más pronto posible.

“Sin duda. No había jugado tanto como este año. Me siento muy bien, contento, feliz… y cuando te sientes así se demuestra dentro del campo. Estoy muy agradecido al Espanyol y la oportunidad. Ha sido un año muy importante para mi carrera y estoy agradecido por este maravilloso curso que me dio”, indicó el mexicano.