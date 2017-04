Entrenador del Guadalajara, feliz por conquista de la Copa MX

Zapopan, Jal., 20 Abr (Notimex).- El director técnico de Chivas de Guadalajara, Matías Almeyda, subrayó que esta noche siente una felicidad plena por haber conquistado la Copa MX para alegría de los aficionados rojiblancos.

En rueda de prensa, agregó que este título es demasiado especial, “ya que nos lleva a jugar la Super Copa, lo cual nos pone en la antesala de poder ganar otro trofeo”.

Mencionó que al inicio de torneo se plantearon objetivos claros, y uno de ellos era llegar a la final y lo lograron, y el otro era ganar la Copa y lo consiguieron, “nos da mucha alegría por la felicidad que le damos a mucha gente”.

Manifestó que agradece a toda la gente que trabaja en Chivas “porque cada quien aporta su granito de arena, y el festejo fue completo, en familia, con amigos, ante nuestra afición”.

“Comparto este triunfo con mi familia, con mis padres, hermanos e hijos, porque ellos sufren y celebran conmigo, siempre quieren que nos vaya bien, y para ellos este triunfo, y en especial para Jorge Vergara, es una gran felicidad ganar un título en este estadio”.

Puntualizó que un campeonato es lo máximo para cualquier jugador y entrenador, “los jugadores dieron el máximo ante un equipo difícil, nos costó, no pudimos concretar en los 90 minutos, y fue una linda final definida en penales”.

“Las lesiones me dejan pensando porque tenemos un grupo muy reducido, con muchos jóvenes, que vienen haciendo un desgaste máximo, hay quienes están medio tocados y piden jugar, en este grupo hay unión particular y me da felicidad por ellos, espero que lo de Ángel Zaldívar sea pronta su recuperación”.

Afirmó que cuesta mucho ganar un título, “vamos a disfrutar éste, después vamos a pensar en la liga, quedan todavía varios partidos, tenemos los pies sobre la tierra y trataremos de juntar fuerzas física y mentalmente, y veremos a partir de pasado mañana”.

“El partido fue bueno, estuvimos siempre en búsqueda de gol por derecha, por izquierda y por el centro, ante un rival bien parado, con jugadores con muchas finales encima, pensábamos ganar en los 90 minutos, nunca subestimamos al rival y ganamos en penales, gracias a que atajamos tres”, concluyó.