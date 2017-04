Guadalajara, 19 Abr (Notimex).- El delantero de Chivas de Guadalajara, Alan Pulido, afirmó que esta noche va a dar lo mejor de él para, junto con sus compañeros, vencer a Monarcas Morelia y poder alzar la Copa MX.

En entrevista, comnetó que Monarcas pasa por problemas de descenso en la liga, “pero este es otro torneo y disputan una final, me imagino a un Morelia con su mejor plantel, obviamente va a tratar de ganar al igual que nosotros, por lo que va a ser un buen encuentro”.

Destacó que en Morelia están seguros que con los jugadores que disputan la Copa “nos pueden hacer un gran partido y salir campeones, nosotros no especulamos nada, saldremos con todo ante un rival complicado y vamos a trabajar el partido para ganarlo”.

“Esta noche voy a dar lo mejor de mí para poder alzar la Copa MX, para dar alegría a toda esta gente que se lo merece, y en compañía de mis compañeros hacer un gran partido, me siento físicamente a 100%, muy motivado y recargado para disputar la final”,reiteró.

Afirmó que para él es una revancha “porque la final pasada no logramos salir campeones, y era algo que quería, que me ilusionaba, ahora se presenta otra final y no tenemos pretexto para no hacerlo, tenemos a nuestra afición y nuestra cancha”.

“Confío mucho en mis compañeros, en las individualidades y en el trabajo en equipo, y en que podemos hacer un gran partido para salir campeones”, puntualizó.

A su vez el atacante de Chivas, Néstor Calderón, comentó que no es fácil llegar a una final, “Morelia es un gran equipo, ya que eliminó a clubes importantes como Tijuana, Toluca y a Cruz Azul, y a los dos primeros de visita, por lo que hay que darle el respeto que merece”.

Manifestó que esta final representa la oportunidad de poder ganar una copa más para la institución, “lo cual queda en la historia del club, entonces queremos salir a dar todo para ganarla y darle esa satisfacción a nuestra afición”.

Resaltó que esperan un lleno en el estadio de Chivas, “será un ambiente bonito con una mayoría de playeras de Guadalajara, queremos que la gente disfrute el juego porque será un gran encuentro”.

Calderón iIndicó que estos minutos previos a la final “se viven con muchos nervios y ansiosos de que ya comience el partido, vamos a disfrutarla porque no cualquiera tiene la oportunidad de estar en ellas”.

“Estamos muy contentos de jugar la final en casa, la afición será un plus para nosotros, vamos a aprovecharlo y sacar el máximo potencial que tenemos para quedar campeones”, finalizó.