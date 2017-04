Equipo de Pachuca vuelve a casa obligado al triunfo frente a Morelia

Pachuca, 11 Abr (Notimex).- El equipo de Pachuca vuelve a casa con la necesidad de reencontrarse con el triunfo cuando le haga los honores a un Morelia que necesita sumar de cualquier forma, en juego de la fecha 10 del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.

Ambos conjuntos se verán las caras en el estadio Hidalgo, donde el balón comenzará a rodar a partir de las 21:06 horas, con Fernando Hernández como el encargado de aplicar el reglamento.

El cuadro que dirige el uruguayo Diego Alonso viene de sufrir una derrota dolorosa frente a Santos Laguna, que lo ha marginado de manera momentánea de la pelea por los primeros lugares de la clasificación.

Una nueva derrota o inclusive el empate podría sacarlos de la zona de liguilla, por lo que tienen la imperiosa necesidad de corregir sus errores y lograr el triunfo, de otra forma se complicarían sus posibilidades.

Los “Tuzos”, que tienen 18 puntos, han ganado ocho de los 10 más recientes partidos en casa ante su rival en turno, por solo un revés y una igualada.

Mientras que los michoacanos no perdieron en su visita a Cruz Azul, sin embargo, ir de punto en punto no les ayuda mucho en su problema porcentual, aunque si se toma en cuenta que esta cancha no es sencilla, una igualada sería algo positivo.

Para ello, el conjunto que dirige Roberto Hernández, necesita mucha aplicación en todas las líneas y no desaprovechar ocasiones como las que dejaron ir ante la “Máquina”, las cuales de haber sido aprovechadas les pudo haber dado el triunfo.

El cuadro “purépecha”, que acumula 17 unidades, presenta cuatro triunfos a cambio de seis “descalabros”, en los últimos 10 cotejos entre ambos equipos celebrados en cualquier campo.