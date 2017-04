Mediocampista del equipo Cruz Azul, advierte sobre continuidad del plantel

México, 11 Abr (Notimex).- El mediocampista del equipo de la Cruz Azul, Rafael Baca, consideró que de darse la continuidad en el proyecto del técnico español Francisco Jémez y al no lograr los objetivos, el grupo espera que vengan consecuencias.

“Sí, yo sí lo veo de esa manera, porque al final del día los que salimos a implementar lo que nos pide Paco son los once que entran y los que ingresan de cambio, y al final del día si no se cumplen los objetivos de inicio de temporada pueden venir consecuencias”, estimó.

En rueda de prensa en las instalaciones del club en La Noria previo al entrenamiento de este día, el jugador fue enfático al apuntar que “esas consecuencias puede ser la continuidad de todos en el plantel”.

Dijo que aunque las cosas se les han complicado un poco más de lo esperado, van a seguir luchando hasta el final y esta semana será fundamental en sus aspiraciones, por lo que no les queda de otra más que salir a ganar pues aún tienen posibilidades.

“Vamos a seguir luchando hasta el final, sabemos que se ha complicado más y no tenemos margen, tenemos que salir a ganar como debimos hacerlo desde el principio de temporada, creo que tenemos plantel y futbol para hacerlo”, expresó.

Dijo que tienen con qué para competir y para sacar adelante las cosas pues últimamente ha sido frustrante y desesperante para el grupo no poder terminar los partidos con triunfo, por lo que también están en deuda con la afición.

“Estamos en deuda con ellos porque no hay palabras y excusas hay muchas, tenemos que aceptar lo que venga de nuestra afición, porque en este instante los resultados no nos acompañan, entonces no tenemos nada que decir sino aceptar que les estamos fallando.

“Quedamos a deber, y mucho, ojalá podamos salir adelante y que la gente se reencuentre con nosotros, es con hechos, las palabras la gente está cansada de oír el mismo discurso todos los años, no queda más que callarse, tragarse lo que viene y seguir trabajando”, concluyó.