Espanyol y Diego Reyes anhelan dar la sorpresa contra Real Madrid

Madrid, 17 Feb (Notimex).- Espanyol de Barcelona, con el defensa mexicano Diego Reyes, tiene el propósito de dar la sorpresa contra el líder Real Madrid, cuando este sábado ambos conjuntos midan fuerzas entre sí en el estadio Santiago Bernabéu.

Después de 21 años sin vencer a los “merengues”, el cuadro blanquiazul espera este sábado romper dicho maleficio aunque sabe que el cometido será complicado contra el actual líder de la Liga española.

“Trabajamos en la idea de abandonar ese pesimismo. Luego es el conformismo. Siempre estamos en una burbuja de retención. Parece que nos queremos creer que no podemos hacerlo mejor. No queremos parecernos a ese equipo que no ha ganado en 21 años. Sabemos que ese día hicimos las cosas perfectas y el rival se equivocó”, sostuvo el técnico del Espanyol, Quique Sánchez Flores.

Los blancos comandan la clasificación con 49 unidades y dos partidos pendientes, mientras que los “Periquitos” cosechan 32 puntos en el noveno peldaño.

“La Liga no engaña y deja a cada uno dónde merece. El rendimiento no engaña y es lo que uno maneja durante la temporada. Los números coinciden. Las sensaciones no van separadas”, manifestó el estratega.

Para el duelo de este sábado por la fecha 23 de la Liga de España, el zaguero mexicano Diego Reyes fue convocado por Sánchez Flores y como ha sido habitual en los últimos duelos apunta para ocupar un lugar en el once inicial.

Aunque Reyes Rosales es defensa central, la ausencia de laterales por lesión en el cuadro catalán le abre una opción para que pueda jugar por los costados a la espera de la decisión técnica.

Será un duelo especial para el canterano del América, ya que su aventura en el Espanyol precisamente comenzó en la primera vuelta de esta campaña contra el Real Madrid cuando ingresó de cambio y jugó siete minutos en Cornella sin poder evitar el 2-0 en contra y será la primera ocasión que pise el Bernabéu ya que en la pasada temporada con la Real Sociedad no lo hizo.