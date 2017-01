Nuevo jugador de América señala que playera de Pumas fue un regalo

México, 14 Ene (Notimex).- El delantero paraguayo Cecilio Domínguez aclaró que la playera de los Pumas de la UNAM que porta en una fotografía fue regalo de su amigo, el defensa Darío Verón, por lo que descartó algún tipo de polémica ahora en su llegada al América.

“La camiseta de Pumas me la regaló mi amigo Darío Verón, que estamos en la selección, la empecé a usar, tengo muchas camisetas de jugadores acá en México, pero ahora que llegue al América obviamente no la usaré”, dijo.

Entrevistado a su llegada a la capital del país, el ex jugador de cerro Porteño indicó que él no ve problema utilizar el jersey de un conjunto que no es del país donde juega y menos cuando no existía nada concreto con el cuadro “azulcrema”.

“Tengo una opinión sobre esas cosas, allá estaba en un club como Cerro Porteño, cuando estoy en un país y juego por un club no me voy a poner una playera de un club de Paraguay, pero otros clubes si no tenía problema porque todavía no se decía nada”, estableció.

Sobre los problemas legales que tuvo en Paraguay con su ex pareja, dejó en claro que muchas cosas que se dijeron fueron mentiras y está todo solucionado.

“La primera vez no se me arrestó como se dijo, estuve en la audiencia a las 11 de la mañana, pero estaba a 400 kilómetros del sito donde debía estar, estábamos en pretemporada”, sentenció.

Cecilio Domínguez llegó este sábado a México para integrarse con el América, equipo con el que llegó a un arregló por los próximos cuatro años.