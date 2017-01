Paraguayo Cecilio Domínguez afirma que es un sueño llegar al América

México, 14 Ene (Notimex).- Llegar a un equipo como América es un sueño, así lo afirmó el delantero paraguayo Cecilio Domínguez, quien llegó este sábado a México para realizar exámenes médicos y firmar su contrato con el cuadro capitalino.

“Sí es un sueño, un club muy grande, la gente de América me emociono mucho, así que vamos a ver qué tal. Estuve hablando con compañeros, me hablaban del club, que era muy grande que debía venir y hoy estoy acá”, dijo su llegada a la Terminal 2 del AICM.

Aceptó que tenía varias ofertas, “pero decidimos con mi representante que debíamos venir porque América es un club muy grande y me podía sentir bien. Los compañeros que conozco me dijeron que es un futbol lindo, que está creciendo cada día más y me emocionó eso también”.

Descartó que la presión sea un tema que le pueda afectar, pues llega del Cerro Porteño, un conjunto que tiene la misma obligación de siempre conseguir triunfos importantes.

“Vengo de un equipo grande Paraguay que tiene la obligación de ganar, así que en ese sentido estoy bien, ahora voy a ver qué tal, dónde me voy a hospedar. Polémica hay en todos lados, hay que saber sobrellevas unas cosas”, estableció.

Sobre el estado físico en el que llega, explicó que se encuentra en buenas condiciones dado que realizó pretemporada con el “Ciclón” y será decisión del técnico argentino Ricardo La Volpe si lo toma en cuenta cuando sus papeles están arreglados.

“Bien, la verdad que estábamos en pretemporada, casi acabando, estábamos haciendo unos amistosos, vamos a ver qué decide el técnico acá”, externó.

Dejó en claro que el arreglo con el conjunto “azulcrema” es por cuatro años y su carta pertenece 80 por ciento al América, 10 por ciento al Sol de América y el resto al Cerro Porteño.