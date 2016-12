La Volpe lamenta derrota ante Tigres en final del Apertura 2016

Monterrey, 25 Dic (Notimex).- El técnico de las Águilas del América, Ricardo La Volpe, lamentó la derrota que sufrieron ante Tigres en la final del Torneo Apertura 2016 y dijo que pensará sobre su continuidad como estratega del conjunto de Coapa.

“Lo voy a pensar, la directiva me apoyó antes de esto, me dijo que seguía hasta mayo, pero veremos qué pasa. Ya me fastidian muchas cosas, estas cosas, no me gusta que me ganen futbolísticamente por una compensación del árbitro.

“Te vuelvo a repetir, la protesta de ellos fueron 10 veces más que la de nosotros, a una jugada de (André-Pierre Gignac), va a decirle de todo (al auxiliar), hace como que no vio nada y la balanza estaba un poco en contra nuestra, terminó en un tumulto, no entiendo por qué compensa”, indicó.

El timonel argentino dijo que lamentablemente sufrieron dos expulsiones y que no entendió por qué el árbitro Jorge Isaac Rojas mostró tarjeta roja a Paolo Goltz, que desde su punto de vista no había hecho nada en la bronca que se presentó en la cancha.

El delantero Oribe Peralta dijo que “desgraciadamente no nos alcanzó, estoy muy triste por varias situaciones que pasaron en los dos partidos, tenía muchas ganas de conseguir el título, lamentablemente no se dieron las cosas como quería”.

Peralta expresó que se quedan tranquilos por el esfuerzo que hicieron, pero aseguró se sintió mal porque no pudo ayudar a sus compañeros como lo esperaba.