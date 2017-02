En Clásico Mundial de beisbol, de Edgar y Adrián González

México, 16 Feb (Notimex).- El trabajo en equipo y la comunicación son las mejores armas para salir adelante en el deporte, por lo que el manager de la selección mexicana de beisbol Edgar González tiene el objetivo, junto con su hermano Adrián, emular a la dupla del head coach Bill Belichick y el quarterback Tom Brady, quienes son recientes campeones de la NFL.

Así como Belichick tiene buen manejo de grupo en el futbol americano con los Patriotas de Nueva Inglaterra, gracias también a su aliado Brady dentro del campo, los hermanos González Sabin anhelan triunfar en el Clásico Mundial 2017, en el cual la novena tricolor jugará la primera fase en Guadalajara contra Italia (9 de marzo), Puerto Rico (11 de marzo) y Venezuela (12 de marzo).

“El profesionalismo de todos los jugadores es muy bueno, sí ayuda tener a mi hermano (Adrián González) porque se vio con Patriotas (de Nueva Inglaterra en la NFL), con Bill Belichick y Tom Brady, lo que decía Belichick lo hacía Tom Brady y eso ayuda para la comunicación y todos los demás lo siguen”, indicó Edgar González.

En entrevista con Notimex, el manager de la novena representación mexicana recalcó: “sí ayuda el tener a mi hermano y aparte los conozco (a todos los jugadores del roster) porque jugué con la mayoría de ellos. Tienen la confianza en mí y yo en ellos. Me gustaría (que nos pasará los mismo como a Belichick y Brady), es una parte importante para ser buen manager”.

Edgar y Adrián vuelven a coincidir en un mismo equipo, antes lo hicieron como jugadores durante una campaña de las Ligas Mayores con los Padres de San Diego, pero ahora el primero lo hará como manager de México, sin olvidar que su otro hermano, David, dirige la primera base y Adrián como parte de los infielders.

En lo que es su primera experiencia con la selección mexicana, donde en marzo pasado logró amarrar el boleto a este Clásico Mundial, González reconoció que el respeto se lo tiene que ganar y para eso es importante llevar una buena comunicación con sus jugadores.

“Un líder no es la persona que se pone arriba y deben respetar. El respeto se gana, el respeto no se da por yo ser manager, yo me lo tengo que ganar y la manera que se puede hacer es comunicándome con ellos, enseñándoles, en dónde están, en qué parte están y que es lo que tienen que hacer para jugar conmigo. La comunicación es la importancia más grande”, aseveró.

Edgar González, ganador por Mejor Manager, del Premio Benjamín Cananea Reyes por su buena labor con Águilas de Mexicali, disfruta de esta vivencia de representar a su país a nivel de selección, pero ahora desde el dugout (banquillo), y detalló del camino que recorrió para llegar a este puesto.

“Paré de jugar beisbol hace dos años, me ofrecieron a las Águilas de Mexicali, Dío Murillo me dio la oportunidad de ser manager y me fue bien en Mexicali y el Teniente Coronel (QEPD) en la Federación me dijo que quería que dirigiera el preclásico (en marzo 2016), ganamos y ahora estoy en el Clásico”, recordó Edgar sobre la valiosa oportunidad del fallecido dirigente de la Federación Mexicana de Beisbol, Alonso Pérez, quien perdió la vida en septiembre pasado.

De su continuidad al frente del equipo tricolor, manifestó que se enfoca al cien por ciento para lograr un buen resultado en este Clásico Mundial y en un momento dado respetará la decisión que se tome respecto a su cargo.

“Cualquier cosa puede pasar, nunca estás a gusto en nada, nos tiene que ir bien. Ojalá pueda seguir a cargo de la selección y si no voy a apoyar a la persona que entre, en cualquier momento puede cambiar la mente de la gente y yo estoy listo para lo que me digan. Estoy enfocado en lo que es el Clásico Mundial”, apuntó.