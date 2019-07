Rubén García Jr, estará presente en NASCAR K&N y NASCAR Peak

San Luis Potosí, 30 Julio 2019.- Este fin de semana el Ecocentro de Querétaro se vestirá de gala al recibir el arranque de la segunda mitad de NASCAR Peak México con un gran evento en donde estarán participando todas las categorías del campeonato más importante de México teniendo a los mejores pilotos en pista disputando la séptima bandera del año en trazado ovalo donde Canels´s Racing estará buscando su podio número catorce en territorio queretano.

Un buen balance, en cuanto a resultado se refiere, lo que ha tenido la escudería Canels´s/HDI Seguros/RIC Energy dirigida por Ramiro Fidalgo en las últimas temporadas dentro del Ecocentro, teniendo en su última visita la victoria con Rubén García Jr. en su auto número 88, tal motivo y ahora en modalidad ovalo se buscara mantener el liderato del campeonato.

Fin de semana complicado el que le espera a Rubén García Jr. #88 Canels´s/HDI Seguros/RIC Energy, al estar enfrentando en pocos horas carrera en los Estados Unidos y posteriormente en México, esto debido a que dentro de su agenda automovilística se encuentra la fecha ocho de NASCAR K&N a efectuarse en el circuito neoyorkino de Watkins Glen el viernes por la tarde, teniendo que viajar inmediatamente rumbo a Querétaro para llegar a las practicas sabatinas de NASCAR Peak, mucho trabajo en tan solo cuatro días así como horas de vuelo partiendo de Charlotte rumbo a NY, regresando a Charlotte para ir a Querétaro.

“Afortunadamente es mi último fin de semana doble del año, el menos complicado por así mencionarlo, me toca correr Watkins Glen en Estados Unidos, mi circuito favorito, estaremos acompañando a la máxima categoría de NASACAR, lo cual lo hace un fin de semana bastante atractivo, eso el viernes por la tarde, al terminar volamos a Charlotte por la noche para el sábado por la mañana volar rumbo a Queretano buscando llegar a la pista a tiempo para rodar algunas vueltas y luego tener toda la segunda practica y calificación, es un ovalo que se maneja como circuito y el correr circuito previamente no afectará gran cosa pero el hecho de viajar toda la noche llegando tan apurado de una carrera a otra representa cierta dificultad, pero bueno Canels´s/HDI Seguros/RIC Energy me ha estado dando en la temporada coches ganadores y por esa parte tengo la plena confianza que no será la excepción, el objetivo sigue presente y vamos por un buen resultado”.

El pasado fin de semana en el evento K&N realizado en el Iowa Speedway en gran carrera Rubén García jr consiguió la tercera posición de la carrera así como de calificación, un gran fin de semana que ahora buscará repetir tanto en Watkins Glen como en Querétaro donde las prácticas del sábado para NASCAR Peak México arrancan a las 10:50 de la mañana, posteriormente la segunda a las 14:30 para culminar a las 17:30 con la calificación.