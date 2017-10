Piloto Celis cuenta que su accidente fue debido a quiso ser veloz

México, 27 Oct (Notimex).- Notablemente contrariado, el piloto mexicano Alfonso Celis explicó que su accidente se debió al ímpetu que tuvo por querer ser veloz y mínimizó el hecho de que pueda afectar para la carrera al piloto titular Esteban Ocon.

Celis tuvo la oportunidad de subir al coche para la práctica 1 ante su público, sin embargo, su actuación no terminó de la mejor manera ya que se impactó en la peraltada y destruyó el alerón trasero del VJM10.

“Obviamente triste por lo qué pasó, uno en casa siempre quiere hacer lo mejor posible lamentablemente hoy no pudo ser, venía muy rápido y simplemente perdí el coche pero aún así casi pude completar el programa, somos profesionales y estas cosas suceden no soy el primero ni el último qué le pasa”, aseveró.

“Tomo esto como lo que es un accidente, y ya en ese momento el coche era mío, y solo eso, no es que sea el auto de Esteban, no he hablado con él pero simplemente fue un accidente que le puede pasar a cualquiera”, abundó Celis.