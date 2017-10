Sergio Pérez consigue un sexto puesto en GP de Malasia

Sepang, 1 Oct (Notimex).- Tras salir del noveno cajón en el GP de Malasia, decimoquinta fecha del Mundial F1 2017, el mexicano Sergio Pérez Mendoza ha largado contundentemente para ubicarse sexto y cerrar así la competencia, repitiendo el resultado del año pasado en este trazado del Circuito Internacional de Sepang.

Checo ha podido hacer una carrera inteligente a lo largo de las 56 vueltas pactadas, siendo la clave, como lo había predicho el día anterior tras la calificación, la largada; y por supuesto la estrategia de los neumáticos, de una sola detención le ayudaron para conseguir seis puntos de oro.

“Yo creo que ahí fue la clave, en la arrancada que pude lograr; vi el hueco, y me salió muy bien. Y a partir de ahí pude ir hacia adelante. Me acaban de decir (de un toque con Esteba Ocon), pero no vi qué fue lo que pasó, creo que íbamos tres carros en la curva tres y fuera de eso no sé más. Hice mi curva y más no podía hacer”, explicó Pérez.

“No se podía (detener a Sebastian Vettel) y no teníamos que detenerlo, lo importante era ir para adelante y no pelearnos con Vettel, que él venía en otra carrera. Al final el equipo quería anticipar a Vettel, parar antes, pero no teníamos necesidad porque nuestra carrera estaba con los de atrás, no con Vettel”comentó.

“Sí, tuvimos un buen resultado y vamos para adelante. Ha sido un gran día, con un fin de semana muy difícil para mí en las condiciones en las que he estado, y por eso estoy contento”, afirmó el corredor.

Esteban Ocon, el coequipero de Sergio, terminó décimo, rescatando él último punto de la carrera, para llegar a 57 y seguir firme en el octavo sitio del campeonato, en tanto que el Force India ya suma 133 puntos en el Mundial de Constructores.