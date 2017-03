Esteban Gutiérrez centra sus expectativas en sentirse bien en Fórmula E

México, 31 Mar (Notimex).- El piloto mexicano Esteban Gutiérrez señaló que sus expectativas son divertirse y sentirse bien con el coche, en su debut en este sábado en la capital mexicana con Fórmula E.

Sabedor de que no ha tenido oportunidad de probar el auto, el Ciudad de México ePrix será para Gutiérrez una carrera para probar sus habilidades y sobre todo trabajar en la adaptación a este tipo de competencia.

“Es una categoría nueva para mí, algo diferente a lo que he hecho y sé que no he podido tener mucho tiempo en el coche, ahora todo ha sido teórico y por eso mis expectativas son realistas, pienso en divertirme y disfrutar lo que hago”, explicó.