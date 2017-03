Luis Michael Dorrbecker alternará temporada en Nascar Peak México

México, 23 Mar (Notimex).- El piloto mexicano Luis Michael Dorrbecker hará su debut en la Nascar Peak México Series este fin de semana, durante la primera fecha de la temporada que abrirá plaza en el Autódromo Monterrey.

Después de ser campeón el año pasado en el serial europeo Auto GP, ahora “Miji” llega al equipo tetracampeón de la categoría con el objetivo de consolidarse en los stock cars nacionales, que este año cuenta con 12 fechas la mitad de ellas en óvalos y la otra mitad en circuitos.

Es por ello que a Dorrbecker le siente bien está a ventura, ya que este año al estar corriendo un par de fechas en la Indy Car Series necesita toda la experiencia posible y que mejor que sumar kilómetros importantes con el campeonato mexicano.

“Estoy muy emocionado de iniciar la temporada en México. Vengo de correr otra clase de autos y siento que esta nueva aventura en autos tipo stock beneficiará enormemente mi carrera automovilística”, señaló el nuevo integrante del Telcel Racing.

Indicó que está listo para competir y aprender de grandes pilotos mexicanos, por lo que ha trabajado muy duro con su equipo para estar a la altura del alto nivel que exige este campeonato.

“Afortunadamente encontré un equipo profesional que no le pide nada a los europeos en que he participado. La integración fue muy fácil; tengo mucho que aprender, pero me siento confiado. Estamos mentalizados para estar dentro de los primeros lugares y a la larga estar en posibilidades de poder ganar el campeonato”, abundó.

El circuito de Monterrey, de una longitud de 3.2 kilómetros, se presenta como la primera aduana del campeonato, las actividades arrancan este viernes 24, con una segunda práctica y calificación el sábado 25 de marzo y la carrera el 26 de marzo.