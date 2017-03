Esteban Gutiérrez buscará el mejor resultado en su debut en Fórmula E

México, 21 Mar (Notimex).- El piloto mexicano Esteban Gutiérrez buscará adaptarse al circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez lo más pronto posible y obtener el mejor resultado durante su debut en el ePrix que se llevará a cabo el 1 de abril próximo.

“Esta temporada es importante pelear carrera por carrera. No pudimos hacer un entrenamiento con el coche, una desventaja es que los demás pilotos conocen el circuito y el coche, entonces creo que las expectativas son adaptarme lo más rápido posible, dar mi mejor esfuerzo para lograr el mejor resultado con el coche que tengo”, dijo.

Sobre el hecho de que haya elegido a la escudería Teechetah explicó que fue donde recibió la oportunidad de desarrollarse, pese a que ya se han corrida fechas de este serial.

“Ya inició el campeonato y la mayoría de las escuderías tenían a sus pilotos amarrados, la escudería Teechetah estuvo dispuesto a ofrecerme de aquí hasta el final de temporada para prepararme con todo para la temporada siguiente”, indicó.

Manifestó que será un reto el enfrentar su primer compromiso sin haber probado el coche, el cual tiene muchas diferencias respecto al de la Fórmula 1.

“Será un reto, llegar, sentir el coche y adaptarme, es algo que está en mis manos y lo haré lo mejor posible. Tiene muy baja carga aerodinámica comparada con la Fórmula 1 y se requiere más sensibilidad para manejar”, indicó.

Destacó que de las principales características del auto eléctrico es que “es muy diferente en lo que se refiere al manejo de la energía, es otro concepto, he hecho muchas pruebas en el simulador, me he preparado lo mejor, no he probado el coche, será el domingo”.

“Es un coche que durante la carrera debes administrar muy bien a la energía a través de todas las curvas y esa estrategia es lo que hace la diferencia para presentar un buen resultado, no solo va en relación con el piloto más rápido, sino el que mejor lleva la estrategia, es un coche que demanda más del piloto y eso se me hace muy atractivo”, agregó.

Esteban Gutiérrez tomará parte el domingo de un “Road Show” en el que realizará una exhibición sobre Avenida Paseo de la Reforma, con recorrido de la Diana Cazadora a la Estela de Luz.