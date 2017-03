Regina Sirvent, piloto de NASCAR PEAK México Series: debutará

México, 21 Mar (Notimex).- Regina Sirvent es una piloto debutante con 14 años de edad, que participará en NASCAR PEAK México Series, una categoría de ascenso para pilotos nuevos, que utiliza el mismo formato y reglas de competencia de Nascar.

En entrevista con Notimex, Sirvent sostuvo que en un deporte donde dominan los hombres, no cuenta con experiencias muy gratas al tener que lidiar con esa ideología.

“Me han dicho muchas veces que son mejores, que no soy competencia, pero trato de mejorar para demostrarles que lo puedo hacer mejor que ellos y cuando sucede hay comentarios como ´me duele más que me gane una niña que un niño´”, destacó.

Sus inicios comenzaron hace tres años, gracias a su padre que compró un kart para ella y con la inspiración de su abuelo que fue piloto, “desde pequeña me encantaba manejar, fingía conducir en las piernas de mi papá, aunque el auto estaba apagado, y con nuestro kart me hice adicta a esto”.

Dentro de las cosas que le fascinan es la convivencia que se maneja en este mundo “es como una familia, están los mecánicos, los jefes de equipos, y estando conviviendo con todos ellos se vuelve una familia, haciéndome sentir muy cómoda y contenta”.

La piloto no necesita tener un mínimo nivel académico para pertenecer al equipo MIKEL´S TRUCKS, pero pese a ello no descuida la escuela “gracias a dios, la escuela me da un gran apoyo, debido a que me reciben todos los trabajos antes o después sin que afecte la calificación y por ello mantengo un buen promedio”.

Dentro de sus aspiraciones, está continuar con el aprendizaje en esta categoría, donde tiene de ejemplo al actual campeón de la Xfinity Series, Daniel Suárez, “siempre he seguido los pasos a Daniel, por el cual quiero aprender todo lo que pueda en esta categoría ya que el también compitió en ella”.

Aunque es una de los debutantes más jóvenes, ya cuenta con tres años de experiencia en el kartismo y ha corrido en categorías como Vortex 60cc, Yamaha KT100 y Rotax Jr, “actualmente corremos en el reto Telmex que es un circuito de karts y ahora con MIKEL´S TRUCKS, que es lo que viene para este año”.

Su primera participación en la NASCAR PEAK, será el 24-26 de marzo en Monterrey, Nuevo León, y cerrará el 10-12 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.