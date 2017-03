Sidral Aga Racing Team llega a Nascar México

Guadalajara, 9 Marzo 17.- Tras un exitoso año 2016, el equipo G3C Racing, ha dado a conocer una serie de cambios con los que encarará la temporada 2017 de NASCAR PEAK México Series Presentado por Telcel. La escudería dirigida por, Juan Carlos “Che” González, contará con todo el apoyo del consorcio Aga, una de las empresas refresqueras más importantes de nuestro país, siendo Sidral Aga y Red Cola sus marcas más representativas. Por ello es que nace el Sidral Aga Racing Team.



Los pilotos que estarán representando a este equipo en las pistas mexicanas serán el internacional, Nelson Canache, piloto venezolano que ha destacado en varias categorías dentro y fuera de México, incluyendo las 24 horas de Daytona. Este reto lo encarará con el Toyota #45, dando solidez y experiencia a este proyecto.

“Es una nueva oportunidad, la realidad es que me siento contento y agradecido por llegar a un equipo que ha demostrado un gran trabajo. Lograron el campeonato V8 el año pasado y será una gran responsabilidad representar al Sidral Aga Racing Team en esta temporada. Espero poder aportar lo máximo, creo que en conjunto todos los involucrados le daremos mucho equilibrio a la escudería”.

“Será mi regreso a NASCAR, hace un buen tiempo que no estaba en este campeonato pero creo que este no será el problema, me estoy preparando en todos los aspectos para llegar listo a la primera fecha”, finalizó el piloto venezolano.

El coequipero de Canache, es el joven piloto tapatío, Salvador de Alba, quien a sus 17 años ya cuenta con 2 temporadas llenas de aprendizaje dentro de los SV8. Ahora tendrá su primera experiencia en óvalos con el Toyota #48 en NASCAR PEAK; sin embargo su objetivo es estar entre los punteros del campeonato.

“Me siento muy contento por regresar a las pistas, una vez más con el soporte de Sidral Aga. Aprovecho para agradecerles el apoyo y asegurarles que daré todo para conseguir buenos resultados. Tengo detrás de mí a un gran equipo al que se le suma la experiencia de Nelson Canache, por eso estoy seguro de que continuaremos haciendo bien las cosas”.

“Será un nuevo desafío porque soy novato en los óvalos, pero me gustan los retos y ya me estoy preparando para llegar fuerte a la primer competencia en este formato la cual será en San Luis Potosí. Hemos estado entrenando mucho en el Kart, algo que me sirvió demasiado la temporada pasada y he seguido en ese tipo de competencias teniendo buenos resultados”, comentó Salvador de Alba.

El traslado del equipo y toda la logística estará a cargo de “Mendoza Trucking”, empresa en franco crecimiento representada por Efren Mendoza. Un equipo que se transforma pero que sin lugar a dudas continuará con el mismo objetivo, conseguir el campeonato ahora en NASCAR PEAK México Series 2017. Su primer compromiso será del 24 al 26 de marzo en Monterrey, Nuevo León, con la fecha inaugural del campeonato.