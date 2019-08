Paola Longoria se instala en la historia del deporte mexicano

Lima Ago. 11 (Notimex).- Conseguir una medalla de oro no es cosa fácil, lograr tres metales dorados es mucho más complicado, pero lograr nueve preseas de oro en tres Juegos Panamericanos consecutivos (Guadalajara 2011, Toronto 2015 y Lima 2019), eso sólo los deportistas que alcanzan la excelencia.

Paola Michelle Longoria López, originaria de San Luis Potosí, empezó a escribir su historia en Guadalajara 2011 y ayer, en Lima 2019 cerró un capítulo más, al convertirse en la atleta mexicana en ganar más medallas de oro en Juegos Panamericanos (9).

“Siempre lo he dicho, para mí lograr una medalla o cualquier título siempre es importante, porque le dedico muchas horas de mi tiempo, pero hacerlo en Guadalajara, luego en Toronto y ahora, a ocho años en Lima, para mí es una satisfacción enorme. Siento una felicidad de poder decir que tengo esos números en mi carrera. Nunca me imaginé poder lograrlo, pero si lo trabajé mucho, así que me enorgullece poder gritarle al mundo que una mexicana tiene estos números y que habrá más niñas y jovencitas que se motiven con esto”, dijo la potosina.

Longoria López vivió el sábado uno de los días más felices de su vida y los resultados obtenidos le dan la seguridad de que “hay Paola para un buen rato”.

“Es de los días más felices de mi vida. Yo creo que, si me puedo retirar el día de hoy, me voy en la cima, me voy en lo que siempre anhelé: poder trascender, poder dejar números históricos; pero hoy en día me doy cuenta de que todavía tengo potencial para seguir”, dice la potosina.

Paola se va de Lima con un buen sabor de boca, el haber conseguido sus metas la hace sentirse satisfecha.

“Me voy feliz, me voy motivada. Creo que el nivel que mostré en estos Juegos Panamericanos me da la posibilidad de llegar a otro ciclo panamericano. Obviamente acabo de romper una marca histórica al ser la deportista con más medallas de oro en Panamericanos (tres en Guadalajara 2011, tres en Toronto 2015 y tres en Lima 2019), y eso es una motivación para mí. La verdad me llena de orgullo pensar que todo vale la pena”, afirma Longoria.

Quiere llegar a 100 títulos

La mejor raquetbolista del mundo aún tiene objetivos por alcanzar, pues está a dos títulos de llegar a 100 torneos ganados.

“Termina este torneo y en una semana y media empieza el circuito profesional donde también estoy buscando llegar a otro récord: las cien victorias. Llevo 98 títulos, estoy a dos torneos para llegar al centenario y, bueno, obviamente un torneo que lleva mi nombre es una motivación. Es el primer torneo del ámbito profesional con el que abrimos temporada. Es un torneo que ya se ha vuelto una tradición en mi pueblo y donde gracias a él muchas niñas y niños han practicado más el ráquetbol”, dijo la potosina.

Para Paola, el apoyo de sus padres es de suma importancia y siempre estará agradecida por todo lo que han hecho por ella.

“Mis papás han sido la parte más importante. Antes, cuando no tenía patrocinadores, mis papás pagaban todo. Mi familia siempre ha sido muy unida, tratando de acompañarme y estar, motivándome y creyendo en mí. Y eso hace más fácil el camino al éxito”, dijo Paola.

Para la mejor atleta mexicana en la actualidad, la principal clave para alcanzar todos los logros dentro del ráquetbol, es amar el deporte que practica.

“La primera razón es que, en verdad, amo lo que hago. Disfruto el ráquetbol, es lo que me apasiona y, la segunda, considero que es la parte mental. La parte que tengo más fuerte es mi mente”, finaliza Paola.