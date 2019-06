Paulina Armería y Daniela Rodríguez va por podio a Universiada Mundial

México, 27 Jun (Notimex).- Las taekwondoínas Paulina Armería y Daniela Rodríguez aseguraron que a la Universiada Mundial en Nápoles, Italia, van con todo para subir al podio y dejar en alto el nombre de México.

Armería, quien va por su segunda Universiada Mundial, sostuvo que la motivación es parte de lo que envuelve al deporte y más cuando se trata de representar a la nación en una justa internacional, a la que van los mejores del mundo.

Mencionó que el taekwondo siempre ha destacado en este tipo de competencias y ahora no será la excepción, ya que se ha trabajado para brindar buenos resultados, “estoy contenta porque en lo personal visitaré la tierra de mi abuelo, que era italiano, y eso me da motivación extra para no fallar”.

Paulina refirió que acudir a la Universiada Mundial es una oportunidad para revertir el no conseguir la plaza a los Juegos Panamericanos Lima 2019, “ahora hay que seguir con la preparación y demostrar con una medalla que se pueden lograr las cosas”.

Por su parte, Daniela Rodríguez, especialista en taekwondo de formas y quien hizo historia en los Centroamericanos de Barranquilla 2018 al obtener medalla de oro, sostuvo que enfrentará un primer reto, de dos que tiene, por lo que debe dejar su máximo nivel para regresar con una presea.

Abundó que en Italia va por su primer paso a un podio y luego continuar con su segunda competencia de este año, como los Juegos Panamericanos, en donde el taekwondo de formas ingresa al programa.

“Son dos competencias sumamente importantes, para mí es como un Mundial a donde van las mejores, y por tanto no es nada fácil y a nivel panamericano sabemos de la importancia que es para México la justa”, afirmó Daniela.

Rodríguez comentó que son dos competencias casi juntas, en las cuales debe dejar el nivel en cada una para representar de la mejor manera al país y desde luego dejar un precedente histórico en la Universiada Mundial.

Mientras, la gimnasta Karla Díaz enfatizó que acudir a la Universiada Mundial significa la oportunidad de fogueo para los Panamericanos de Lima y desde luego el Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica que da cupos a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“Estoy emocionada porque tener la oportunidad de acudir, ya que en las dos versiones anteriores no lo pude hacer y ya me han platicado de lo que representa este tipo de justas. Además, será un buen parámetro para medirme con las rivales de Panamericanos y el Mundial”, destacó.

Además, los atletas de la Universidad Anáhuac que irán a Italia son Leonardo Juárez y Paula Fregoso en taekwondo poomsae; Carolina Mendoza y Diego García en clavados; Jesús Gibrán y David Tavera en judo; Brenda Merino en tiro con arco; y Arturo Bernardo Sepúlveda en atletismo.

Estos seleccionados mexicanos y que forman parte de la delegación a la Universiada Mundial en Nápoles, Italia, viaja