Stephanie Rodríguez quiere hacer historia en Lima 2019

México, 26 Jun (Notimex).- La canoísta de 17 años, Stephanie Angie Rodríguez Guzmán, quien nació en San José California, pero creció y vivió en Tijuana, Baja California, se prepara para los que serán sus primeros Juegos Panamericanos, luego de conseguir su lugar en la selección nacional, en la modalidad de C2, canoa para dos personas.

“Estoy muy contenta y esperamos lograr el resultado junto con mi compañera Ada Rosamaría González de Nuevo León”, compartió la representante de Baja California.

Stephanie se inició en el canotaje a los 14 años, en el Parque de la Amistad, en Tijuana, Baja California. Ese primer contacto con la disciplina, la motivó a continuar con sus entrenamientos, hasta empezar a tener sus primeros éxitos.

“Fueron a mi escuela, me invitaron primero a hacer unas pruebas para atletismo y como no había categoría para mí, me dijeron que probara en el canotaje y la verdad no conocía nada de este deporte”, recordó la canoísta.

“Mi primer logro en el canotaje fue cuando gané la medalla de plata en la Olimpiada Nacional 2016, aquí en la Ciudad de México; después, en 2017, logré tres medallas de oro en Monterrey y este año competí en Progreso, Yucatán, y sumé otras tres medallas de oro”, comentó la seleccionada nacional.

“Para mí el canotaje es algo muy bonito, es un deporte muy difícil, pero se siente bien tener esa adrenalina”, destacó Rodríguez Guzmán.

Sobre las rivales que enfrentarán en Lima 2019, la atleta resaltó a los equipos de Canadá, Cuba y Chile, aunque consideró que todos serán rivales fuertes.

“Nosotros nos preparamos mucho, estamos concentradas en la Conade y tenemos los entrenamientos diarios, le echamos todas las ganas, trabajamos con todo para lograr un buen resultado y mi expectativa es estar entre las cuatro mejores del continente”, puntualizó Stephanie Angie.