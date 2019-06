Yo sólo cuestiono al proceso selectivo, no a Paola.- Ernesto Vargas

México, 26 Jun (Notimex).- El diputado Ernesto Vargas, presidente de la Comisión de Deporte, aclaró que los cuestionamientos realizados por su persona recientes a través de Twitter, se deben al proceso del selectivo de clavados rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2019 y no directamente sobre la experimentada clavadista Paola Espinosa.

“No pongo en tela de juicio la trayectoria de Paola Espinosa”, señaló el diputado previo a la 7ª Reunión Ordinaria, que se efectuó este miércoles en la Cámara de Diputados.

Vargas detalló que en la página oficial de la Federación Mexicana de Natación (FMN) vio los resultados para determinar a los ocho participantes que representarán a México en Lima 2019 en la disciplina de clavados, pero siguió sin entender ciertos criterios para definir la participación de deportistas como la propia Paola, sin que se torne un asunto personal.

“Mi cuestionamiento es el siguiente, si en el trampolín de tres metros ganó Rommel Pacheco y Juan Celaya quedó en cuarto o quinto lugar, la Federación dice que nunca ha sido por puntos (el selectivo), siempre en los procesos selectivos se ha tomado en cuenta la puntuación, trayectoria, disciplina y competencias internacionales”, señaló el diputado.

Sin embargo, Vargas D’Alessio recordó: “En 2015, Jahir Ocampo no gana, va Yahel Castillo por puntos y ahí sí el proceso selectivo era muy claro que era por puntos”.

El diputado lamentó que diversos clavadistas lo estén atacando cuando la única solicitud que hace es que se aclaren los selectivos.

Además, subrayó que no evitarán su libertad de expresión por el hecho de que el presidente de la Federación Mexicana de Natación, Kiril Todorov, haya enviado una carta a la mesa directiva que encabeza Porfirio Muñoz Ledo.

“Quien elaboró este proceso selectivo (de clavados para Panamericanos) fue Claudia Ruiz, representante de atletas, quienes me atacan a mí. La Federación Mexicana de Natación ahora envía un oficio al presidente de la mesa directiva Porfirio Muñoz Ledo. ¿Que pretende Kiril, que voy a llegar a la Cámara de Diputados y me van a coartar mi libertad de expresión?”, indicó el diputado.

“Quiere Kiril que llegue y Don Porfirio me diga no puedes hablar como lo hacen con muchos de los deportistas. Hay atletas que les tienen prohibido hablar, hay atletas que por levantar la voz no los inscriben en las competencias”, añadió el diputado.

Desconoce si Paola Espinosa tendría que ir a Lima 2019, pues por eso quiere se aclaren los procesos.

“Eso no lo sé (si debe ir Paola a Panamericanos), aquí están los resultados, hay un tema en el que ellos dicen que se va a tomar en cuenta la disciplina, trayectoria y competencias internacionales”, insistió.

Vargas descartó que quiera tener una intervención para beneficio personal sobre la Federación Mexicana de Natación.

“He preguntado en dónde está ese dictamen, muéstrame, Federación, cómo llegaste a esa conclusión (del selectivo), muéstrame el documento del camino que tomaste para llegar a esto. ¿Eso es intervenir en la Federación Mexicana de Natación?”

Aclaró que Paola Espinosa es una gran deportista con grandes resultados en su trayectoria. “Por supuesto su trayectoria no está en tela de juicio, te deseo éxito, si ganas tú, gana México. El proceso selectivo ya se hizo, están ocho lugares que van a representar a México, los eligió la Federación, no yo. Les deseo éxito, lo que cuestiono es el proceso selectivo, el proceso selectivo a puerta cerrada se me hace ambiguo”.

Ernesto Vargas, ante los medios de comunicación, reconoció que esperaba este tipo de reacciones de parte de los deportistas y de la Federación Mexicana de Natación.

“Sí, me la esperaba, sé que con las acciones que estoy llevando a cabo estoy tocando demasiados intereses, no les gusta que les cuestione. El presidente de la Natación quiere silenciarme enviando una carta ahora a FINA”, acotó el diputado.