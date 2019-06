Ausencia de Del Potro abre las puertas a otros jugadores en Los Cabos

México, 21 Jun (Notimex).- La inminente ausencia del argentino Juan Martín del Potro del Abierto de Los Cabos será una baja sensible, y aunque es complicado que alguien de ese calibre llegue, las puertas están abiertas para que otra figura del tenis se agregue a las ya anunciadas.

José Antonio Fernández, director del torneo mexicano, comentó en entrevista con Notimex que lamentan la ausencia del “pampero” por una fractura en su rodilla derecha, pero hay otros 27 jugadores de calidad para la cuarta edición del certamen, que se realizará del 29 de julio al 3 de agosto.

“Juan Martín es un jugador más, muy querido por la afición; era sin duda uno de nuestros jugadores más importantes del evento, pero el torneo sigue, hay 27 jugadores más de primer nivel y seguramente nos darán un gran torneo”, comentó.

Luego de desear una pronta recuperación a la “Torre de Tandil” y que “termine para él esta pesadilla que ha sido lesión tras lesión”, aseguró que la organización está abierta para recibir a cualquier figura de la actualidad, pero en caso de que nadie llegue, está conforme con los jugadores anunciados.

“Lo vamos a ir viendo en el camino, las figuras que ya están hacen un torneo muy completo, si se suman más en el camino y podemos traer a alguien más, ojalá se dé, si no no pasa nada, el evento sigue, no hay cambio alguno”, añadió.