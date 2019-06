“Niña” Gómez y hermanas Fernández afinan detalles para próximas peleas

México, 5 Jun (Notimex).- Conscientes de los compromisos que tendrán las boxeadoras Yesenia Gómez y Diana Fernández, trabajan de manera intensa, la primera en busca de dar otro paso rumbo a un largo reinado y la segunda, lista para destronar a Mariana Juárez.

El gimnasio “Mima2Lira”, en la capital del país, es el escenario donde las pugilistas, acompañadas también por Karina Fernández, se alistan para los duelos que tendrán este mes con intensas cargas de trabajo, la de este miércoles con sparring incluido.

Jornadas de hasta tres sesiones en un día cumplen las pugilistas, con carrera por la mañana, sparring al mediodía y trabajo físico después, todo con el objetivo de llegar de la mejor forma a sus importantes pleitos.

La campeona minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la “Niña” Gómez, se pone en forma para la segunda defensa de su cetro, la cual realizará el 29 de junio en la Oasis Arena Cancún ante Ana Victoria Polo, nuevamente bajo las órdenes del entrenador Rubén Lira.

“Estamos trabajando fuerte, desde que llegué a la ciudad llevo tres semanas y me faltan tres y media, serán casi siete semanas, sabemos que es una retadora fuerte, va mucho hacia adelante, tira muchos golpes, estamos trabajando lo necesario para salir adelante”, dijo Yesenia.

Durante la práctica del miércoles, Yesenia intercambió golpes durante cuatro rounds con la “Bonita” Fernández, a un ritmo intenso, la cancunense entregada y dispuesta a mejorar lo necesario, consciente de que su próxima rival será muy complicada, como lo fue la japonesa Erika Hanawa.

También se alista la “Bonita”, la primera de las tres que verá acción cuando el 15 de junio rete a Mariana “Barby” Juárez por el título gallo del CMB en su natal Ciudad Juárez, segura de que comenzará su reinado ante una experimentada rival.

“Trabajo con toda la seriedad del mundo, es un gran compromiso, sé que voy a tener enfrente a una gran campeona histórica, yo voy a demostrar por qué me he ganado ese lugar y por qué mi empresa me dio la oportunidad de disputar ese título del mundo”, afirmó.

La “Bonita” Fernández, quien hizo cuatro rounds ante Yesenia, trabajó antes con su hermana Karina, contra la que mostró su calidad con golpeo preciso y diversas combinaciones, con las que tratará de hacer daño y destronar a Mariana.

La “Bella” Fernández, en tanto, peleará el 28 de junio en Chihuahua y retará a Yamileth Mercado por el cetro Internacional supergallo del CMB, una división en la que hará su primera pelea, pero confiada en que saldrá con el brazo en alto.

“Es una rival aguerrida, en esta ocasión subimos una categoría, vamos en supergallo veremos cómo nos sentiremos en ese peso, pero ahorita todo va perfectamente”, dijo Karina, que también trabajó por espacio de ocho rounds.

Por la mañana corrieron y después del sparring hicieron trabajo con el costal y las manoplas, en una jornada más de actividad fuerte, las tres pugilistas agotadas, pero con la mira fija en su objetivo.