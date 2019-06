Advierte Nelson Vargas que denunciará por corrupción a Todorov

México, 5 Jun (Notimex).- El empresario Nelson Vargas Basáñez, quien hoy fue expulsado de la Federación Mexicana de Natación, afirmó que muy pronto va a reunir todas las pruebas para presentar ante la autoridad correspondiente la denuncia por corrupción de Kiril Todorov, presidente de FMN.

Por la mañana, la FMN comunicó también, en otro mensaje en su cuenta de una red social, que a Vargas Basáñez se le había cancelado el nombramiento de Miembro Honorario del organismo, como respuesta a que ha tachado de corrupto a Kiril Todorov, presidente de dicha federación.

“Tú sabes bien cuántas veces me han dado ese nombramiento y cuántas veces me lo han quitado. No me preocupa en lo absoluto, más viniendo de un grupo de gente que no ha hecho nada para mejorar la natación en el país”, dijo en entrevista telefónica con Notimex.

Enfatizó que “lo que más me molesta es que nunca me citaron para comparecer (para hacer la defensa), pero ya me expulsaron y ya me defenderé. Voy a hacer defensa de esta expulsión, pero me tiene sin cuidado”.

La FMN precisó en uno de sus mensajes que la Comisión Permanente de Honor y Justicia resolvió la expulsión del empresario. “Es muy preocupante que se nombre una Comisión de Honor y Justicia en una Federación que lo único que hace es ejercer recursos que le da la Conade”.

Señaló que en 10 años que lleva Kiril Todorov en la presidencia de la FMN, la Conade le ha entregado más de 300 millones de pesos y “por ningún motivo va a renunciar a eso, porque es su “modus vivendi” medio raro que tiene”.

Nelson Fernando Vargas Basáñez ha reiterado hasta la saciedad la supuesta corrupción de Kiril Todorov y ante la pregunta de si va acudir ante la autoridad correspondiente a presentar su denuncia, aseguró que eso sucederá muy pronto.

“Cuando me enfrasco en un problema como éste, en defender los intereses de la natación y de los deportistas, y cuando me atrevo a decir todo lo que he dicho, es porque he trabajado intensamente para tener las pruebas necesarias y en el momento que las tenga las presentaré públicamente”, empezó a hablar al respecto.

Abundó que “cuando tú nada más hablas, sin hacerlo legalmente, no vale nada. Sí, voy hablar, como dice el dicho: ‘con los pelos de la burra en la mano'”.

Enfatizó que “cuando yo tenga los elementos suficientes, por supuesto que lo voy a hacer. No tardará mucho”.

– ¿Ya tiene algunos?

– “No te lo puedo decir, pero no tardará mucho en presentar mi denuncia”.