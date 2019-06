“Metálico” afirma que no volverá a luchar

México, 5 Jun (Notimex).- Cinco días después de perder la lucha por el retiro en el “Juicio final”, el luchador “Metálico” dejó en claro que cumplirá su palabra, pues volver a la actividad lo haría perder sus principios y valores ante la gente que quiere.

Aunque algunas personas le han comentado que perdió la lucha por el retiro en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y que podría seguir su carrera en otro lado, el luchador dejó en claro que no volverá a la actividad, aunque espera seguir ligado al arte del pancracio.

“Es algo duro, dije que si no lucho en el CMLL no voy a volver a luchar, me ha dicho gente: ‘te retiraste de luchador del consejo, puedes seguir luchando como independiente’, pero no valdría la pena todo lo que hice ni los comentarios que me gané, porque sería un hombre sin palabra”, dijo “Metálico”.

En declaraciones a los medios este miércoles, en su regreso al escenario, donde el viernes anterior terminó con una carrera de 27 años al ser derrotado por “Virus”, añadió:

“(Si regreso) no tendría cabalidad lo que dije, si ese es el costo o pago por ser digamos cabal, prefiero serlo a que por unos pesos aproveche o vaya por una oportunidad que no me dejaría nada, perdería mis principios y valor ante la gente, ante mí mismo, mi hijo, mi esposa”, aseguró el ahora ex luchador.

Lo que tiene claro el llamado “Pedro Infante” de la lucha libre es que tiene que dedicarse a algo, pues debe sacar adelante a su familia, y si es relacionado a la lucha libre mucho mejor.

“Tengo una pequeña participación en el gimnasio del Rey Bucanero, enseño lucha olímpica los sábados y jueves, si tuviera más capacidad económica quisiera meter una escuela de lucha olímpica, es un poquito caro el colchón, necesito las instalaciones adecuadas para enseñar y transmitir esos conocimientos, pero Dios dirá”, expresó el luchador.

Espera que en los próximos días pueda hablar con directivos del CMLL y seguir ligado a la empresa, quizá como maestro, y cuestionado de la posibilidad de ser réferi dijo que no lo había pensado ni le pasó por su mente, “no sé qué vaya a suceder y lo que pase espero tener la sabiduría para tomar las decisiones correctas para mi futuro y el de mi familia”.

Aunque aún se siente cansado y “un poco abollado” por los golpes que recibió el pasado viernes, algo que pasará, añadió que también tiene muy lastimado el corazón, el cual también sanará con el tiempo.

“Soy un luchador y el verdadero luchador no es el que lucha con los puños para ganar un trofeo, sino aquel que a pesar de los golpes que le da la vida sigue luchando”, concluyó “Metálico”.