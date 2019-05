Medallas de taekwondo motivan y enorgullece para continuar: Conade

México, 21 May (Notimex).- La directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, celebró las tres medallas que obtuvo la selección mexicana de taekwondo en el Campeonato Mundial de Manchester, Inglaterra.

En conferencia de prensa, la titular de Conade aseguró que, con esa actuación y logros, dos preseas plateadas y una de bronce, motiva y enorgullece mucho para que continúe el apoyo al equipo.

Los integrantes de la selección que estuvieron presentes fueron María del Rosario Espinoza, Brandon Plaza y Carlos Adrián Sanzores, ganadores de los metales de plata, y Briseida Acosta, con bronce.

Guevara reconoció a cada uno de los participantes su labor en la competencia que hicieron, “fueron minutos de emoción y de gloria que nos hicieron vivir. Hicieron un gran papel. Nos dan esa motivación de seguir viendo hacia adelante”.

La exatleta exhortó a que la Federación junto con la Conade hagan el mejor plan para culminar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

La federativa resaltó el papel que representa el taekwondo en los últimos 20 años para el país, “es un motivo de aplauso y reconocimiento permanente. Los resultados siguen vigentes y constantes. Es un deporte que mantiene esa cúspide”.

Subrayó que los resultados de Manchester demuestran una generación nueva, pujante e insistente en que esto se sostenga.

Por otra parte, Ana Gabriela afirmó que no hay crisis financiera en su organismo y el presupuesto fluye mes con mes, “la forma de trabajar con las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda es evitar el tema de los subejercicios y la parte no planificada del uso de los recursos. Todo lo que no se ejecuta regresa y lo podemos volver a requerir”.

Guevara abundó que no hay crisis financiera, “no estamos en números rojos o tampoco en alarma de que nos encontremos en una situación de inoperatividad. Antes llegaba el presupuesto del año en una sola exhibición y hoy es un replanteamiento del cómo, para qué y cuándo se dan las cosas”.