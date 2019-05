Lesión deja fuera a Roger Federer del Masters de Roma

Roma, 17 May (Notimex).- Una lesión en la pierna derecha obligó al tenista suizo Roger Federer a retirarse del Masters 1000 de Roma antes de su juego de cuartos de final, por lo que el griego Stefanos Tsitsipas accedió a la ronda de los mejores cuatro.

“Estoy decepcionado porque no podré competir hoy. No estoy al 100 por cien físicamente y después de consultar con mi equipo, determinamos que no jugaría”, señaló el oriundo de Basilea.

Debido a la intensa lluvia que obligó a posponer prácticamente toda la jornada del miércoles, Federer jugó dos partidos la víspera, el primero ante el portugués Joao Sousa y luego con el croata Borna Coric, con el que salvó dos puntos de partido, lo que propició que estuviera en el Foro Italico cuatro horas.

La Asociación de Tenistas Profesionales confirmó la retirada del considerado mejor jugador en la historia del tenis.

“Desafortunadamente, el rey Roger ha tenido que retirarse por culpa de una lesión en su pierna derecha. Le deseamos una pronta recuperación. Tsitsipas está en semifinales”, menciona el organismo.

Luego de dos años sin jugar en esta ciudad italiana, Federer volvió en busca de un título que se le ha negado, aunque tendrá que esperar nuevamente para lograr su conquista.

“Roma ha sido siempre una de mis ciudades favoritas para visitar y espero estar de vuelta el próximo año”, concluyó el ex número uno del mundo de la ATP.

El suizo regresó a la capital italiana, tras estar por última vez en mayo de 2016, pues no participó en las giras de arcilla en 2017 y 2018.

Su próximo torneo programado en su calendario es el segundo Grand Slam de la temporada en Roland Garros, que iniciará el domingo 26 de mayo.