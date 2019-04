Boxeadora “Kika” Chávez segura de volver por la puerta grande

México, 18 Abr (Notimex).- La boxeadora Yéssica Chávez quiere regresar por la puerta grande e ingresar a la lista de campeonas mundiales con títulos en tres diferentes divisiones, segura de que está en condiciones de demostrarlo ante Guadalupe Martínez.

Será el próximo 27 de abril en Ecatepec, Estado de México, donde “Kika” volverá a la actividad luego de más de 18 meses tras su embarazo y nacimiento de su hija, ahora en busca del cetro supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Yo le tengo respeto a mí gente y por eso trabajo duro arriba del ring, ellos quieren ver una gran demostración de la ‘Kika’ y es en lo que hemos trabajado, en volver por la puerta grande, y hoy por hoy me siento mucho mejor que cuando me fui, aunque ahora tengo una gran motivación, mi pequeña hija”, dijo Chávez.

Luego de una sesión de sparring en el gimnasio Romanza y bajo la atenta mirada del entrenador Ignacio Beristáin, la pugilista de 30 años aseveró que la afición se llevará una gran sorpresa en la que será su primera pelea desde septiembre de 2017.

“Me siento de la misma manera que cuando me fui, toda la gente se va a llevar una gran sorpresa, nunca he tenido una pelea sencilla y ahora no es la excepción, mi gente de Ecatepec se merece una guerra y me he preparado para eso”, manifestó.

Con récord de 30-4-3, cuatro por la vía del nocaut, la “Kika” Chávez resaltó al equipo que la rodea, el cual encabeza don “Nacho” Beristáin y que la apoyaron en la preparación rumbo a esta pelea titular.