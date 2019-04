“Rocky” Hernández se perfila para eliminatoria mundial

México, 2 Abr (Notimex).- Luego de la contundente actuación en su primera pelea en Estados Unidos, el boxeador mexicano Eduardo “Rocky” Hernández se perfila a una eliminatoria final por el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En la presentación de las acciones del “Día internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz”, el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, habló del joven pugilista.

“Él ya está encaminado a una pelea eliminatoria final, la obligatoria (entre Miguel Berchelt y Francisco Vargas) viene en estos días, hay tiempo, si se mantiene así y gana la eliminatoria final será el retador oficial”, señaló.

Apenas el sábado pasado, “Rocky” Hernández liquidó en dos rounds al tanzano Ibrahim Class en Indio, California, al que ya consideró como una realidad del pugilismo.

“‘Rocky’ ya es una realidad, es un boxeador que se dio a conocer en Estados Unidos, le veo grandes cualidades, tienen algunas cositas que hay que afinar, necesita trabajar en su defensa porque cada reto irá subiendo el nivel de peligrosidad”, apuntó.

Resaltó que es un boxeador que tiene todos los elementos para ser un gran campeón y será arriba del ring donde el joven invicto demuestre si ya está listo para una pelea de título mundial.

“Siempre hay esa pelea donde no sabes si estás listo o no, (Julio César) Chávez con 43-0 peleó con el ‘Azabache’ (Mario Martínez) y no se sabía si estaba listo o no, (Jaime) Munguía era un prospecto, no se sabía y dio la gran sorpresa, es posible que ‘Rocky’ esté listo, pero eso solo lo sabes arriba del ring en una pelea de esas características”, acotó.