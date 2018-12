En Cruz Azul será difícil elegir al 11 titular del próximo torneo

México, 29 Dic (Notimex).- La llegada de refuerzos al equipo Cruz Azul para el torneo Clausura 2019 de la Liga MX es algo que le causará un “dolor de cabeza” al técnico portugués Pedro Caixinha, quien señaló que nadie tiene asegurado su puesto en el 11 titular.

Para el certamen que inicia la semana siguiente, el cuadro capitalino se hizo de los servicios de Orbelín Pineda, del peruano Yoshimar Yotún, del uruguayo Jonathan Rodríguez y de Alexis Gutiérrez.

“Ellos saben que tienen más competencia, hoy tener a Elías (Hernández) a competir con Édgar (Méndez), tener esos dos con (Yoshimar) Yotún, que puede jugar ahí, con (Roberto) Alvarado, con Jonathan, con Orbelín o Misael, la competencia es muy fuerte en términos de lo que será el 11, eso es un dolor de cabeza muy bueno”, reconoció.

En conferencia de prensa, el estratega mencionó que tendrá que analizar muy bien a todos los jugadores para elegir a los que él considere ideales para encarar cada partido.

“Voy a tener que pensar muy bien en la elección de los 18, entonces tendremos más opciones y más variadas en cuanto a la constitución de la banca”, apuntó.

Así mismo, dejó en claro que todos los jugadores deberán aceptar el rol que les toque desempeñar, ya sea como titular o mostrar su apoyo desde la banca.

“El que no pueda lidiar con esto no tiene cabida en la plantilla; cuando digo que no hay titulares lo digo de verdad, no hay cuadro alterno; que quede claro que ya están en competencia, saben que compiten, pero dentro del vestidor somos una hermandad. Queremos que adentro se maten (por jugar)”, sentenció.