Golfista mexicana Fassi jugará en primer torneo para damas en Augusta

México, 18 Dic (Notimex).- La golfista mexicana María Fassi participará en el Campeonato Amateur de Mujeres de Augusta National, el cual será el primer torneo de damas en el consagrado campo para hombres y que en abril próximo abre sus puertas para las 72 mejores del mundo.

“Hay una posibilidad muy alta que juegue en el primer torneo que se va a realizar en Augusta National Golf Club, donde se juega el Masters de hombres”, compartió en entrevista con Notimex la originaria de Pachuca, Hidalgo.

La número 13 del ranking mundial amateur expresó que “quiero compartirte mi alegría y emoción de poder ser parte de este primer torneo de mujeres en Augusta National y poder jugar en ese campo de golf que es un sueño para cualquier golfista”.

La estudiante de la Universidad de Arkansas, quien ya tiene su tarjeta para el tour de la Asociación de Mujeres Profesionales del Golf (LPGA, por sus siglas en inglés), se encuentra en Orlando, Florida, donde entrena para afinar su juego.

Abundó que “quiero compartirte esa alegría y satisfacción de poder cumplir un sueño más en mi carrera, el de jugar en ese campo. Me llegó hace poco un correo con el aviso de que he sido seleccionada, todavía no es la indicación formal y será a mediados de enero cuando me llegue la invitación formal, y apenas me llegue la voy a compartir”.

Con la emoción en su voz, dijo: “pasé el primer corte con la invitación, así que, imagínate mi alegría de pensar que puedo llegar a jugar en el campo de Augusta National”.

El 4 de abril pasado, el presidente del club, Fred Ridley, anunció la realización de este Campeonato Amateur de Damas, el cual se desarrollará del 3 al 6 de abril, la semana previa al Masters para hombres.

De acuerdo a la elegibilidad de las participantes, el club estableció que después de una serie de calificaciones, las siguientes 30 jugadoras mejor clasificadas que no estén calificadas de otra manera recibirán invitación, como se indica en el ranking mundial de golf amateur al final de 2018.

Las dos primeras rondas, programadas para los días 3 y 4 de abril, se llevarán a cabo en el campo vecino, el Champions Retreat Golf Club, y las 30 mejores pasarán a la final, siendo el 5 de abril el día de prácticas y el 6 el definitorio del título en el glorioso campo de Augusta National.

Sobre ese majestuoso y mítico campo se han escrito las historias más gloriosas del golf mundial y de personajes virtuosos que se han consagrado, como Byron Nelson, Arnold Palmer, Jack Nicklaus, Gary Player, Nick Faldo, Phil Mickelson y Tiger Woods, entre otros.