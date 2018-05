Boxeador Rey Vargas quiere reencontrarse con nocaut ante Hovhannisyan

Nueva York, 10 May (Notimex).- Al boxeador mexicano Rey Vargas le despreocupa la ausencia de nocauts en sus últimas peleas, pero le gustaría terminar por esa vía cuando realice la tercera defensa del cetro supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante Azat Hovhannisyan.

Vargas y Hovhannisyan se medirán en el turno coestelar de la velada que se realizará este sábado en el Turning Stone Casino de Verona, Nueva York, donde el mexicano buscará mantenerse como campeón de las 122 libras.

“Cuando acostumbras al público a un ritmo de pelea, en este caso yo acostumbré a noquear, hay gente que exige, que pide más, pero hay público para todo, no me incomoda ni me preocupa que no esté noqueando, parte de la afición espera eso y yo también quiero regalarles un nocaut”, dijo a Notimex.

Al inicio de su carrera, el espigado pugilista sumó 20 nocauts en sus primeras 23 peleas, pero en las últimas ocho apenas ha terminado por la vía rápida con dos oponentes, consciente de que la dificultad de los rivales va en aumento,

“Que no noquee no quiere decir que estoy bajando de nivel o categoría, al contrario, los rivales son más fuertes y yo subo de categoría, toda la pelea la llevo hacia mi lado, quiere decir que voy creciendo y avanzando”, añadió.

Lo que dejó en claro el pupilo de Ignacio Beristain es que la pelea ante el armenio será explosiva y con olor a nocaut, el cual espera que se dé a su favor, pues en una pelea de título mundial luciría bien.

Aclaró que las peleas que se definieron por la vía rápida en su trayectoria ocurrieron sin buscarlo, y en las que trató de liquidar a sus rivales por esa vía nunca pudo.

“No es algo que preocupe, a veces llegaba y por más que buscaba el nocaut hubo ocasiones que no llegó, había peleas en las que llegaba solito y ni siquiera lo buscaba”.

Reiteró que “los rivales son cada vez más duros, difíciles y ya como campeón del mundo no es cualquier rival el que se sube a enfrentarme, la preparación de todos cambia,”.

Rey Vargas se encuentra desde principios de semana en Nueva York, listo para la ceremonia de pesaje que se realizará el viernes y declararse listo para la tercera defensa del título supergallo CMB, cartelera que será encabezada por el también mexicano Jaime Munguía, que retará a Sadam Ali por el superwelter de la OMB.