“Avispa” Ortiz buscaría peleas con Kenia Enríquez o Arely Muciño

México, 27 Mar (Notimex).- La boxeadora mexicana Anabel Ortiz confía en que en su próxima pelea sí realice la décima defensa del título mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) antes de buscar nuevos retos, como una pelea con Kenia Enríquez o Arely Muciño.

“Por una u otra cosa no se dio (la pelea de título), Dios sabe por qué, pero sacamos el trabajo, no quedé muy contenta y siempre sigo trabajando, vamos a seguirle dando para nuestra siguiente defensa”, comentó.

La “Avispa” venció por amplia decisión unánime a la venezolana Débora Rengifo la noche del sábado en pleito no titular en la Ciudad de México y ante una rival que la incomodó con una pelea más sucia respecto a la que disputaron en 2016.

“Se complicó un poco más, la sentí más sucia esta vez, el amarre, todo eso, me estudió bien, sabíamos que era complicada, pero pudimos sacar la pelea. Ella trató de ensuciar la pelea y yo de no perder la cabeza, al final todo salió bien”.

Comentó que platicará con la gente que la representa para determinar qué viene en el futuro cercano, pero entre sus planes está alcanzar las 10 defensas del cetro paja AMB y subir de división.

“Aún no hemos platicado, espero que en el transcurso de los días me digan qué va a suceder, espero una defensa y quizá superar el récord. Me mantendré en el peso, no me cuesta trabajo, y si subimos me gustaría pelear con Kenia Enríquez o Arely Muciño”.

Dispuesta a enfrentar a las mejores del mundo e incluso salir a Japón para exponer su corona, dijo que descansará dos semanas antes de volver al gimnasio y preparar su próxima pelea, sin tener como una obsesión la décima defensa titular.

“No es una obsesión, creo que merezco una buena defensa con una rival buena, Rengifo era buena, no se dio la pelea (titular) y no me explicaron por qué, pero teníamos que sacar la pelea y lo hicimos. Ahora me gustaría exponerlo ante la uno o la dos en la división”, concluyó.