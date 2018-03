Listos boxeadores “Baby” Juárez y “Yaqui” Parra para estelarizar función

México, 6 Mar (Notimex).- El capitalino Saúl “Baby” Juárez y el sonorense Gilberto “Yaqui” Parra están listos para disputar este viernes el vacante título Latino minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la Ciudad de México, conscientes de que será una pelea complicada.

El “Baby” (23-7-1, 12 KOs) llega a este duelo luego de tres derrotas, por lo que está obligado a salir con el brazo en alto, seguro de que pelear en la división minimosca, una arriba de lo habitual, no será impedimento para vencer a Parra (26-3, 21 KOs).

“La división no es un obstáculo para mí, al ‘Confesor’ (Adrián Hernández) le gané en mosca, a Armando Torres en minimosca, creo que la división no se me complica, he peleado con buenos rivales”, dijo.