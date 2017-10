“Kika” Chávez recibe título Diamante y alza la voz por el boxeo femenil

México, 17 Oct (Notimex).- Luego de un emotivo mensaje tras recibir el Cinturón Mosca Diamante del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la mexiquense Yéssica “Kika” Chávez insistió y alzó la voz a nombre de sus compañeras, en busca de mejores bolsas.

La “Kika” se presentó en los “Martes de café” del organismo, donde recibió de forma oficial el fajín que la acredita como campeona del certamen que culminó el pasado mes de septiembre y que conquistó tras vencer en la final a Esmeralda “Joya” Moreno.

A punto del llanto, la de Ecatepec, Estado de México, agradeció el apoyo de su familia, del presidente del organismo, Mauricio Sulaimán, y del entrenador Ignacio Beristain; “es un día emotivo, en especial por ser regocijada por mi familia del CMB”, dijo.

“Mi nombre se escribirá en letras de oro, en un fondo verde y con diamantes. Este título es un paso a mi consagración y trayectoria deportiva”, agregó la monarca, quien aprovechó la ocasión para solicitar apoyo de Sulaimán Saldívar en busca de mejor paga para sus compañeras.

“Como campeona Diamante quiero pedirte, tú que has sido una persona visionaria, un amigo, apoyo y aliado, que seas quien levante la voz con promotores que no valoran nuestro esfuerzo, que en la próxima convención femenil sea importante el tema de la paga, que se pague lo que vale”, añadió.

Dejó en claro que ella no tiene problemas con su promotor, Oswaldo Küchle, “con él he sido tratada como socia, mi palabra cuenta y es escuchada”, y dejó en claro que su objetivo principal es que sus compañeras tengan un trato digno por parte de cualquier promotor en el país.

“Yo estoy muy agradecida, se me ha dado de más. Si alzo la voz no es por mí, la vida me ha sido grata, es por las que me han dicho que no cobran lo necesario, me duele ver esta situación; hablo por aquellas peleadoras que no tienen la fortuna de tener un gobierno o municipio que les ayude”, añadió.

Descartó estar peleada con su empresa, “Promociones del Pueblo”, a la que agradeció haberla llevado al sitio en el que se encuentra. “Hemos ido de la mano, me ha llevado a donde estoy”, aunque como campeona Diamante sí pedirá mejores bolsas.

“Sí merezco más y voy a pelear porque me paguen más, pido mejores bolsas, estoy en la posición de peleadora Diamante, mi trabajo lo avala, he sido una peleadora que ha ido de menos a más y debe ir subiendo (la paga) también”, añadió “Kika”, quien no descartó ser la portavoz del gremio boxístico femenil.

Sulaimán Saldívar dijo que tomará cartas en el asunto y por lo pronto pidió diseñar un producto específico para las campeonas, “que sea una forma de ingresos adicionales”; además, destacó el apoyo de las promotoras mexicanas al pugilismo femenil, pues ellas estelarizan al menos una vez al mes las veladas.

Finalmente, la también llamada “Reina de Ecatepec” dejó en claro que su sueño es pelear en el extranjero y, por qué no, conquistar un título en una tercera división diferente, la supermosca, “estoy para pelear con quien me toque y poner en alto al CMB”.