Orlando Méndez se queda fuera de la Selección Mexicana

México, 16 Oct (Notimex).- El base Orlando Méndez identificó que una cuestión política es lo que lo tiene fuera de la Selección Mexicana de Baloncesto, la cual en noviembre próximo iniciará el camino clasificatorio a la Copa del Mundo China 2019.

“Como siempre, una cuestión política. Yo trato de vivir mi vida como un hombre de palabra, como me enseñó mi abuelo, como mi familia, que vivieron en un rancho y en pobreza, pero siempre con dignidad y con la palabra como ley”, respondió sobre el porqué está fuera de la representación nacional.

Méndez-Valdez, quien nació el 29 de abril de 1986 en San Antonio, Texas, de madre mexicana migrante, era infaltable desde 2009 en la selección tricolor, hasta que no fue llamado para la AmeriCup, donde el equipo quedó en tercer lugar.

“Algo sucedió con la selección que no recibí lo mismo”, lamentó en la entrevista con Notimex.

“Entonces, tomé una decisión con dignidad y dije: ‘a mí no me van a tratar así’. Cualquier gerente que me ha tenido como jugador sabe que soy un hombre de palabra y profesional hasta el fin, entonces, sentí una falta de respeto y por eso quedé fuera de la selección”.

Su familia le enseñó que “mis cosas sucias no se hacen públicas” y por ello no quiso decir de quién o de quiénes recibió ese maltrato, pero está tranquilo, porque sabe que su postura fue la mejor y eso lo hace sentir bien ante su familia, sus hijos.

Quien formó parte del programa Liga Juvenil Libre de Drogas (SYBL, por sus siglas en inglés), de los Spurs de San Antonio, descartó de esta maniobra al entrenador de la Selección Mexicana, el español Sergio Valdeolmillos.

“Con Sergio nunca. Sergio es como un papá para mí y creo que él siente igual. Nuestra relación es mucho más que un jugador y un entrenador. Tengo varios años con él, es un hombre de dignidad, de familia y de palabra, entre más virtudes, conmigo. Con directivos, puede ser”, dijo el ahora jugador de Soles de Mexicali.

En elocuencia a su presencia en la Selección Mexicana, expresó que “mucha gente no sabe, pero cuando yo inicié con la selección fue difícil.

Muchos no hablan de 2010, de Mayagüez, de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde ganamos la medalla de plata (Puerto Rico se impuso en la final 82-77)”.

Agregó que “en ese tiempo lavábamos nuestra ropa, no tuvimos hotel y cosimos nuestros uniformes desgarrados. Para mí la selección es lo máximo, es más que un deporte. He luchado para tratar de cambiar las cosas en el basquetbol en el país, y si algo se cambia con respecto a lo que me ha alejado, con gusto voy a regresar en la selección”.

Expresó que “lo que más deseo es terminar bien con la selección, quiero retirarme en buenas maneras, igual con jugadores (con los) que entré a este proyecto y proceso, pero igual, si no se cambia, pues ni modo, yo voy a ser lo necesario para estar bien con mi familia”.

Como integrante del representativo mexicano ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 y oro en el Campeonato FIBA Américas 2013, además de que participó en la Copa del Mundo España 2014.