Boxeador “Zurdo” Ramírez podría exponer su título

Mazatlán, 11 Oct (Notimex).- El mexicano Gilberto “Zurdo” Ramírez podría realizar la tercera defensa del título supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) el 3 de febrero y luego presentarse ante su afición en esta ciudad de Sinaloa.

De visita en Mazatlán, el promotor estadunidense Bob Arum se reunió con el mánager y copromotor del “Zurdo”, Jesús Zápari, y aseguró que entre sus planes está que el pugilista se presente en esta ciudad en mayo o junio de 2018.

“Todos los sueños y metas se cumplen y esta es una meta muy importante para mí, que la gente de Mazatlán me vea pelear como campeón. Es una emoción muy grande pensar que también me estaría viendo mi familia y no solo la gente de aquí, sino del mundo”, dijo Gilberto.

El boxeador, quien se coronó en abril de 2016 tras imponerse a Arthur Abraham y ya defendió el cetro dos veces, lo expondría en febrero antes de hacerlo en su tierra natal, satisfecho con esa posibilidad.

“Mazatlán aparecerá en el mapa y todo el mundo dirá que el ‘Zurdo’ Ramírez peleó en su tierra, que hizo su cuarta defensa y salió triunfante”, subrayó.

Aunque no quiere adelantarse a los hechos, dejó en claro que por sus argumentos sobre el ring está en posibilidades de planear a futuro y ver más allá de la pelea, por ratificar, que disputaría el 3 de febrero en Las Vegas, Estados Unidos, ante rival por confirmar.

“Obviamente antes tengo un compromiso el 3 de febrero, pero me siento con la capacidad y los argumentos boxísticos para pensar más a futuro, en mantenerme como campeón en el peso supermedio durante mucho tiempo y realizar tantas defensas como el cuerpo me lo permita” explicó.