Basquetbolistas mexicanos sueñan calificar para Juegos Olímpicos

México, 2 Oct (Notimex).- Pese a la falta de apoyo al basquetbol 3×3 en el país, los jugadores Pablo García, Diego Sierra, Jorge Luis Pérez y Joaquín Villanueva sueñan con ver a México en esta modalidad en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité Organizador Tokio 2020 anunciaron el pasado 9 de junio la aprobación de la modalidad de basquetbol 3×3 en el calendario de pruebas de la justa veraniega.

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) presentó el fin de semana pasado en la Ciudad de México una etapa del Tour Mundial 3×3, dentro del programa de promoción de esta modalidad, en la que el equipo UNAM México quedó en la posición 11, al perder sus dos encuentros. “Vamos en camino, creo que nos hace falta más roce internacional. En el verano anterior fuimos a Brasil sin Joaquín, porque estaba lesionado, y sólo fuimos tres. Estoy seguro que si viajamos a Europa, a Canadá y Sudamérica lo podemos hacer mucho mejor”, expuso Pablo García.

Recordó que el año pasado también hubo una fase del Tour Mundial y luego “desapareció la actividad en esta modalidad durante ocho meses y reapareció dos meses antes de esta nueva etapa mundial”.

Para estar activo sólo le queda participar en juegos de cinco contra cinco, pero no es la misma intensidad, porque en el 3×3 es cuatro veces más intenso, dijo el ala-tirador.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 revolotean en su mente con incertidumbre, porque “no sabemos quién va a representar a México. Al final, estoy seguro, va a ser dedazo. A mis cuates, dedazo, porque falta la definición de una federación”.

Abundó que “aquí no hay nadie, yo sólo me he financiado, me he preocupado por el equipo. El entrenador Daniel Gómez nos ayuda, pero no puede hacer más. Nos morimos en la cancha”.

Por su parte, Diego Sierra compartió que compitieron con buen nivel y que “se perdieron los partidos no por mucho. Creo que existe un panorama bueno para que esto mejore en los próximos años”.

Observó que la gran diferencia entre el equipo mexicano y los demás es que esos conjuntos tienen un proceso de selección y con apoyo de patrocinadores o del gobierno de sus países, además de que hay más practicantes y el proceso de elección es más riguroso.

“En todo el país hay talento. El basket es el segundo más practicado y la gente le da una bienvenida calurosa a este torneo. Para Juegos Olímpicos deberá seleccionarse por juego, por capacidad”, dijo el también alero-tirador.

Para Jorge Luis Pérez todo está claro, el dejar todo en la cancha, y es por eso que los aficionados les pidieron una y otra selfie y disfrutaron esta novedad que llega a México.

“Como es una modalidad nueva en el país no hay un apoyo, un seguimiento en cuestión de preparación, nosotros lo hacemos por nuestra propia cuenta, nosotros fuimos a Brasil pagando de nuestro bolsillo nuestros pasajes y comidas y la verdad que no hay nadie, en este momento, que nos apoye”, expuso.

En este tenor agregó que “no echamos culpas a nadie, porque nosotros lo hacemos por el mucho orgullo que significa representar a México y aparte amo el basquetbol que me dio escuela, la universidad, trabajo, una familia y muchos amigos”.

Quien es entrenador en educación física se emociona con el tema de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. “Uff, no tienes idea lo que significa. Sería el logro más grande de mi vida. Ya fui seleccionado nacional en el basket de cinco y en el 3×3 sería un logro… no, no hay palabras para expresar lo que se siente”.

Con toda la sinceridad comentó que “a mí me gustaría ver a México en Juegos Olímpicos”; que durante el proceso de selección se enfrentaran a nosotros y que vaya quien realmente se gane el puesto.

Por su parte, el profesional Joaquín Villanueva compartió que estudió en la UNAM y que Pablo, Diego y Jorge Luis fueron compañeros de equipo y, por ende, amigos desde hace muchos años, por eso se juntaron, ganaron el torneo clasificatorio y el lugar para competir en la etapa del Tour Mundial.

“Como atleta profesional mi mayor aspiración es representar a mi país, intentar llevarlo a lo más alto posible. Si se da la oportunidad de hacer algo por México y poder jugar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, con mucho gusto, y si no me toca, que lo haga otro con el corazón por delante, con las ganas para mejorar esta modalidad en nuestro país”, sostuvo.

Joaquín Villanueva, de dos metros y ocho centímetros de estatura, juega para Garzas de Plata de Pachuca y se alista para la próxima temporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).